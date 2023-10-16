Рекламодателям

За первые недели октября в России подняли цены на восемь марок машин

  • 16/10/2023, 10:58
Автор:
За первые недели октября в России подняли цены на восемь марок машин
Максимум на 291 тысячу рублей.

Значительно дороже стала техника калининградского «Автотора», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Так, автомобили BAIC и Kaiyi выросли в цене от 25 до 291 тыс. руб., что составляет 1-11%.

Три модели JAC стали дороже на 29-119 тыс. руб. (или на 0,9-4,8%). При этом легковые коммерческие машины Sollers увеличили свою стоимость на 5-35 тыс. руб. (0,1-1,4%).

Кроме того, на 100 тыс. руб. выросла цена минивэна Forthing Yacht и на 50 тыс. руб. — кроссовера Haval F7.

Вместе с тем, на 10 тыс. руб. выше стали продаваться две модели машин Geely и на 20 тыс. руб. — кроссовер Belgee X50.

Также модель Lada Vesta во всех комплектациях, кроме базовой, подорожала на 80-118 тыс. руб. В том числе, Lada Niva Legend в спецверсии Bronto выросла в цене на восемь тыс. руб.

Ранее редакция публиковала Топ-10 самых дешевых автомобилей в стране в октябре 2023.

Фото: freepik.com — freepik 

4 306

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Экономика цены на авто рост цен аналитика авторынок


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15
Доброволец-артиллерист из Сузуна погиб на СВО
30/09/23 12:52

По карте жителя можно получать кешбэк в Новосибирске

К сервису подключаются не только государственные учреждения, но и коммерческие компании.
Читать далее >>

Анатолий Локоть принял участие в субботнике

Горожане напоминают в соцсетях, что важно не только убрать листья, но и вовремя их вывезти на свалку.
Читать далее >>

По погоде на Покров новосибирцы оценивают грядущую зиму

По народным приметам, грядущая зима в регионе обещает быть мягкой и малоснежной.
Читать далее >>

Облигации компании экс-силовика из Новосибирска раскупили за день

Всего в ходе размещения было совершено более 1000 сделок.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска опроверг информацию о строительстве высоток на территории ЦУМа

Он ничего не знает о планах собственников по изменению назначения участка.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска рассказал, будет ли повышена цена проезда в общественном транспорте

Последнее повышение стоимости проезда было в декабре 2022 года.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска назвал сроки окончания работ в Первомайском сквере

В муниципалитете надеются, что подрядчик выполнит обязательства по контракту.
Читать далее >>

В Новосибирске снизились цены на бензин — Росстат

Средняя цена бензина, по официальным данным, составила 52,2 рубля.
Читать далее >>

Глеба Поповцева в парламенте Новосибирской области заменит Юлия Швец

Такое решение приняло реготделение партии «Единая Россия».
Читать далее >>

Застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске

На сайте мэрии размещены первые шесть приказов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Овчинников, публицист

Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, а в Новосибирске горожане жалуются на мешающие им самокаты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Пожар в небоскребе Новосибирска: пожарные могут эвакуировать только жителей 15 этажей
16/10/23 14:39
Город Недвижимость Право&Порядок
Министр экологии НСО принюхался к Заельцовскому району
16/10/23 14:13
Общество
Прошел год с тех пор, как местные жители нашли в Болотном двух маленьких медвежат-сирот
16/10/23 14:08
Общество
Владимир Савельченко возглавил Новосибирский филиал «АльфаСтрахование»
16/10/23 14:05
Отставки и назначения Страхование
Виновник ДТП, сбивший новосибирского журналиста, вышел на свободу
16/10/23 13:46
Общество
Почтальон Печкин доставит на СВО письма жителей Новосибирска
16/10/23 13:30
Общество
Крупные спортивные учреждения станут доступнее по Карте жителя Новосибирской области
16/10/23 13:20
Власть Общество
Вдоль Первомайского сквера в Новосибирске обновят яблони
16/10/23 13:20
Город
Картонно-бумажный комбинат не смог оспорить результаты торгов на право пользования акваторией Оби
16/10/23 13:13
Бизнес Право&Порядок
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске могут отменить из-за жалоб жителей
16/10/23 13:11
Общество
ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в комплексе рядом с площадью Калинина
16/10/23 13:08
Недвижимость
На кукурузном поле: сотрудники Росреестра показали загадочную часть своей работы в Новосибирске
16/10/23 12:44
Общество
Теле и радио сигналы пропадут в Новосибирске 16-22 октября
16/10/23 12:06
Общество
Ввод двух дорог под вопросом в Новосибирской области
16/10/23 12:01
Бизнес
Несколько лет врачи не могут поставить диагноз жительнице Новосибирска
16/10/23 11:53
Общество
Чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск 17 октября
16/10/23 11:33
Общество
Половина автомобилистов оплачивают штрафы через госуслуги в Новосибирске
16/10/23 11:29
Право&Порядок
В Новосибирск поступила всего треть контрактных троллейбусов
16/10/23 11:15
Город Транспорт
Убрано 83 процента урожая на полях Новосибирской области
16/10/23 10:59
Агропром
УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков новосибирское «МСК 1»
16/10/23 10:52
Право&Порядок
Популярное
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами первой группы внесли в Госдуму
16/10/23 9:45
Сон для здоровья: как улучшить качество сна?
15/10/23 18:08
Госдума рассмотрит законопроект о введении запрета на использование животных в цирках
13/10/23 12:25
Три способа накопить на первоначальный взнос по ипотеке
13/10/23 10:46
В 2025 году пенсии планируют проиндексировать дважды
12/10/23 11:06
Лимит переводов с онлайн-кошельков могут повысить до одного млн рублей
11/10/23 16:27
Новости компаний
Как россияне относятся к льготной ипотеке
16/10/23 14:25
Курорт Сбера «Манжерок» на Алтае теперь можно посетить за бонусы СберСпасибо
16/10/23 12:09
Почувствуй себя режиссёром: Kandinsky научился создавать анимационные видеоролики
13/10/23 17:30
Потребительская активность россиян выросла на 9%
13/10/23 14:38
ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса – 2023
13/10/23 10:16
Мошеннические «колл-центры» стали использовать музыку из рекламы банков
12/10/23 14:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска