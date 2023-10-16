За первые недели октября в России подняли цены на восемь марок машин

Значительно дороже стала техника калининградского «Автотора», сообщает аналитическое агентство «Автостат». Так, автомобили BAIC и Kaiyi выросли в цене от 25 до 291 тыс. руб., что составляет 1-11%.

Три модели JAC стали дороже на 29-119 тыс. руб. (или на 0,9-4,8%). При этом легковые коммерческие машины Sollers увеличили свою стоимость на 5-35 тыс. руб. (0,1-1,4%).

Кроме того, на 100 тыс. руб. выросла цена минивэна Forthing Yacht и на 50 тыс. руб. — кроссовера Haval F7.

Вместе с тем, на 10 тыс. руб. выше стали продаваться две модели машин Geely и на 20 тыс. руб. — кроссовер Belgee X50.

Также модель Lada Vesta во всех комплектациях, кроме базовой, подорожала на 80-118 тыс. руб. В том числе, Lada Niva Legend в спецверсии Bronto выросла в цене на восемь тыс. руб.

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