УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков новосибирское «МСК 1»

В Новосибирское УФАС России поступило обращение, о включении ООО «МСК 1» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в ведомстве. Компания не исполнила выигранный контракт по ремонту бортовых дорожных камней на автомобильной дороге на сумму 1,2 млн руб.

Как уточнили в УФАС, ООО «МСК-1» в одностороннем порядке отказалось исполнять контракт. Как указал подрядчик, в локальном сметном расчете отсутствовали некоторые виды работ. В частности, устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии; демонтаж асфальтобетонного покрытия, примыкающего к бортовым камням; погрузка и вывоз демонтированного асфальтобетонного покрытия и т.д.

— Комиссия Новосибирского УФАС России установила, что локальным сметным расчетом установлены следующие виды работ, в состав которых входит установка бортовых бетонных камней. Данное основание подтверждается пунктом 1 локального сметного расчета, в котором предусмотрены демонтажные работы, входящие в разборку бортовых камней на бетонном основании, — добавили в ведомстве.

В надзорном органе подчеркнули, что в соответствии с гражданским законодательством, ООО «МСК-1» должно было предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации и т.д.

— Следовательно, ООО «МСК-1» к выполнению работ не приступило, а также отсутствовали обстоятельства, препятствующие началу выполнению этих работ. Комиссия Новосибирского УФАС России признала необоснованным односторонний отказ от исполнения условия контракта и включило общество в РНП, — говорится в сообщении.

по данным Seldon Basis, ООО «МСК 1» образовано в 2014 году в Новосибирске. Уставной капитал — 21 тыс рублей. Основной вид деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем компании является Екатерина Шах, директором — Шахмар Шах. В активе компании 65 контрактов на общую сумму 90 млн рублей в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c МБОУ «СОШ № 16» (основной заказчик).

Ранее редакция сообщала, что Новосибирское УФАС включило «Стикс» в реестр недобросовестных поставщиков.