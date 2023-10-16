Убрано 83 процента урожая на полях Новосибирской области

— На 15 октября в Новосибирской области скошено зерновых и зернобобовых культур 1,295 млн га, обмолочено — 1,291 млн га: 83% от уборочной площади. Валовой сбор — 2 млн тонн, при текущей урожайности 15,9 ц \га, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

По его словам, полностью уборочную кампанию по зерновым и зернобобовым завершили хозяйства Коченевского района — средняя урожайность 16,3 ц\га.

По итогам минувшей недели, пшеница третьего класса продавалось в регионе по цене 11702 рубля за тонну без НДС, четвертого класса — 10860 руб, фуражная пшеница — 10395, ячмень — 9320 рублей.

— Темпы вывоза зерна за пределы региона выше прошлогодних. За период с 1 сентября ввезено 149 тыс тонн. В том числе на экспорт — 140 тыс тонн, — уточнил Лещенко. —Остатки зерна на элеваторах и хлебоприемных пунктах 750 тыс тонн, загруженность — 43%.

Технические культуры убраны на площади 166 тыс га — 55%, валовый сбор 240 тыс тонн, урожайность 14,4 ц\га. В регионе также завершается уборка картофеля и овощей открытого грунта.

Напомним, по прогнозам в Новосибирской области в 2023 году из-за засухи ожидается снижение урожая зерна на 30-40 процентов, по сравнению с 2022 годом — около 2,3 млн тонн. В прошлом году валовый сбор зерна в весе после доработки составил 3,356 млн тонн.

Ранее редакция сообщала о том, что борщевой набор подешевел в Новосибирске на 30%.