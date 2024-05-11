За первые три месяца 2024 года погибли 7 пешеходов в Новосибирске

С начала года и по март в Новосибирске погибли семь пешеходов.

По данным мэрии города, в общей сложности был совершен 141 наезд на человека.

Как отмечается, наезд — наиболее распространенный вид ДТП.

— Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам влечет наложение административного штрафа: от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, — напомнили в городской администрации.

Для предотвращения аварии сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактические рейды. Ближайший рейд запланирован на май.

Ранее редакция сообщала о том, что подросток за рулем Toyota Corolla насмерть сбил пенсионера под Новосибирском.