848 жителей Новосибирской области пострадали от клеща

С начала эпидемического сезона в Новосибирской области от укусов клещей пострадали 848 человек.

По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 мая было зафиксировано 501 обращение за медицинской помощью после укусов клещей. Больше всего пострадавших было в Новосибирском районе — 51 человек, в Искитимском районе — 48 человек и в Тогучинском районе — 34 человека.

Для лабораторных исследований было направлено 400 клещей. Пять из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, а 94 клеща — боррелиозом.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области наступил сезон активности опасных кровопийцев.