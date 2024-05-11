848 жителей Новосибирской области пострадали от клеща

С начала эпидемического сезона в Новосибирской области от укусов клещей пострадали 848 человек.
По данным Роспотребнадзора, с 1 по 7 мая было зафиксировано 501 обращение за медицинской помощью после укусов клещей. Больше всего пострадавших было в Новосибирском районе — 51 человек, в Искитимском районе — 48 человек и в Тогучинском районе — 34 человека.
Для лабораторных исследований было направлено 400 клещей. Пять из них оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, а 94 клеща — боррелиозом.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области наступил сезон активности опасных кровопийцев.
Источник фото: Freepik / Автор — erik-karits-2093459
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