Ремонт Октябрьского моста идет без отставания от графика в Новосибирске

Ремонт Октябрьского моста идёт круглосуточно и согласно графику.

Как сообщили в мэрии, на данный момент завершено расширение тротуаров на первом и третьем пролётах моста. На втором и четвёртом пролётах моста уже идёт подготовка к аналогичным работам.

Также полным ходом идет подготовка к укладке выравнивающего слоя проезжей части и демонтаж старых деформационных швов для установки новых.

Напомним, что завершить ремонт Октябрьского моста планируется до конца текущего года.

Ранее редакция сообщала о том, что Олег Клемешов оценил первые итоги ямочных ремонтов.