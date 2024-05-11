Ремонт Октябрьского моста идет без отставания от графика в Новосибирске

Ремонт Октябрьского моста идёт круглосуточно и согласно графику.
Как сообщили в мэрии, на данный момент завершено расширение тротуаров на первом и третьем пролётах моста. На втором и четвёртом пролётах моста уже идёт подготовка к аналогичным работам.
Также полным ходом идет подготовка к укладке выравнивающего слоя проезжей части и демонтаж старых деформационных швов для установки новых.
Напомним, что завершить ремонт Октябрьского моста планируется до конца текущего года.
Ранее редакция сообщала о том, что Олег Клемешов оценил первые итоги ямочных ремонтов.
Источник фото: Мэрия Новосибирска / Автор — пресс-служба
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