Горе-бизнесмен получил срок за подкуп начальника РЭС под Новосибирском

Суд вынес приговор по делу 39-летнего жителя Коченевского района. Он признан виновным в коммерческом подкупе.
— В 2020 году подсудимый решил заниматься ремонтом и продажей майнинговых машинок и достиг договоренности с начальником филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС об отсутствии проверок от сотрудников АО РЭС, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В обмен на это подсудимый ежемесячно перечислял на счёт начальника участка РЭС 20 тысяч рублей. С ноября 2020 года по декабрь 2021 года сумма подкупа составила 140 тысяч рублей.
39-летнего мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.
Уголовное дело в отношении экс-начальника филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС находится на рассмотрении в районном суде.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудника НИИ, вымогавшего деньги у подчиненных, арестовали в Новосибирске.
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