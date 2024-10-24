Горе-бизнесмен получил срок за подкуп начальника РЭС под Новосибирском

Суд вынес приговор по делу 39-летнего жителя Коченевского района. Он признан виновным в коммерческом подкупе.

— В 2020 году подсудимый решил заниматься ремонтом и продажей майнинговых машинок и достиг договоренности с начальником филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС об отсутствии проверок от сотрудников АО РЭС, — отмечается в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

В обмен на это подсудимый ежемесячно перечислял на счёт начальника участка РЭС 20 тысяч рублей. С ноября 2020 года по декабрь 2021 года сумма подкупа составила 140 тысяч рублей.

39-летнего мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

Уголовное дело в отношении экс-начальника филиала «Чулымские электрические сети» АО РЭС находится на рассмотрении в районном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудника НИИ, вымогавшего деньги у подчиненных, арестовали в Новосибирске.