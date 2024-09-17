Сотрудника НИИ, вымогавшего деньги у подчиненных, арестовали в Новосибирске

В Новосибирске суд избрал меру пресечения сотруднику одного из НИИ, обвиняемого в коммерческом подкупе.

По данным следствия начальник участка опытного производства научно-исследовательского института Новосибирска Виталий Батенев угрожал троим подчиненным снизить им производственную нагрузку, что повлечет снижение у них уровня заработной платы. Чтобы избежать финансовых потерь, рабочие были вынуждены заплатить начальнику 833 270 рублей.

По факту вымогательства коммерческого подкупа было возбуждено уголовное дело. В понедельник, 16 сентября, на рабочем месте и в доме Батенева оперативниками регионального УФСБ были проведены обыски.

Сегодня следователь выступил в суде с ходатайством об аресте фигуранта.

— В отношении Батенева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали бывших сотрудников научного центра «Вектор», обвиняемых в коррупции и мошенничестве. Им вменяют хищении 6 миллионов у предприятия.