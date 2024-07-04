За помощь исламским террористам сибиряка приговорили к тюремному сроку

Жителя Алтайского края приговорили к тюремному сроку за помощь террористам «Исламского государства»* .

По данным следствия, являющийся сторонником идей радикального ислама Байаман Сыдыков, зная что преступная группировка является международной террористической организацией и запрещена на территории России, связался с ее участниками через «Телеграм» и предложил помощь в содействии террористической деятельности.

Сыдыков купил в аптеке различные медицинские изделия и препараты, после чего отправил их транспортной компанией в Турцию в целях их последующего использования террористами на территории Сирии.

— Суд назначил Байаману Сыдыкову наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, с отбыванием первых 3 лет лишения свободы в тюрьме, а оставшейся части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима, — сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

Ранее редакция сообщала о том, что оперативниками УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы сторонников запрещенной в России международной террористической организации. Трое иностранцев задержаны за финансирование терроризма.

*Является международной террористической организацией, деятельность которой на основании решения Верховного Суда Российской Федерации запрещена на территории России.