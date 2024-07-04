Трое педагогов из Новосибирской области вошли в топ лучших учителей физики России

Трое учителей физики из новосибирских школ вошли в 120 лучших педагогов России по итогам первой профильной Всероссийской олимпиады «Лига Лучших»: преподаватель физики и информатики частного образовательного центра «РОСТ» Эдуард Лейман, учитель физики МАОУ «Вторая гимназия» Татьяна Дамзина и учитель физики МБОУ СОШ № 93 г. Барабинска Михаил Солодовников. В олимпиаде принимали участие более 1000 педагогов из 500 городов России.

— За каждым ведущим образовательным учреждением всегда стоит УЧИТЕЛЬ, который смог повести за собой своего ученика. Если учитель не стоит на месте, постоянно развивается, совершенствуется, растет, то ученик всегда добьется высот, потому что будет видеть яркий пример, — прокомментировала высокий результат Эдуарда Леймана на первой Всероссийской олимпиаде для учителей физики директор общеобразовательного центра «РОСТ» Олеся Воробьева.

Он пояснила, что Эдуард Лейман преподает физику и информатику в образовательном центре с 2022 года. Несколько учеников школы, обучением и подготовкой которых занимался Лейман, стали победителями полуфинала и вышли в финал Национальной технологической Олимпиады.

По замыслу организаторов олимпиады, учителей физики из «Лиги лучших» будут приглашать в качестве экспертов, обладающих уникальными компетенциями, на различные мероприятия. Они смогут общаться с единомышленниками на мастер-классах, семинарах и научных конференциях.

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