Рекламодателям

Трое педагогов из Новосибирской области вошли в топ лучших учителей физики России

  • 04/07/2024, 17:14
Автор: Юлия Данилова
Трое педагогов из Новосибирской области вошли в топ лучших учителей физики России
Один из них преподает физику в частной школе.

Трое учителей физики из новосибирских школ вошли в 120 лучших педагогов России по итогам первой профильной Всероссийской олимпиады «Лига Лучших»: преподаватель физики и информатики частного образовательного центра «РОСТ» Эдуард Лейман, учитель физики МАОУ «Вторая гимназия» Татьяна Дамзина и учитель физики МБОУ СОШ № 93 г. Барабинска Михаил Солодовников. В олимпиаде принимали участие более 1000 педагогов из 500 городов России.

— За каждым ведущим образовательным учреждением всегда стоит УЧИТЕЛЬ, который смог повести за собой своего ученика. Если учитель не стоит на месте, постоянно развивается, совершенствуется, растет, то ученик всегда добьется высот, потому что будет видеть яркий пример, — прокомментировала высокий результат Эдуарда Леймана на первой Всероссийской олимпиаде для учителей физики директор общеобразовательного центра «РОСТ» Олеся Воробьева.

Он пояснила, что Эдуард Лейман преподает физику и информатику в образовательном центре с 2022 года. Несколько учеников школы, обучением и подготовкой которых занимался Лейман, стали победителями полуфинала и вышли в финал Национальной технологической Олимпиады.

По замыслу организаторов олимпиады, учителей физики из «Лиги лучших» будут приглашать в качестве экспертов, обладающих уникальными компетенциями, на различные мероприятия. Они смогут общаться с единомышленниками на мастер-классах, семинарах и научных конференциях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области выросло количество медалистов и стобалльников.

Фото предоставлено пресс-службой TS Group.

1

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школы Новосибирска Учитель физики СоцПост


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель налоговой и корпоративной практики адвокатского бюро «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: Бизнес разочарован в налоговой амнистии

Но при этом уже активно вписывает поправки в свою деятельность.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Трое педагогов из Новосибирской области вошли в топ лучших учителей физики России
4/07/24 17:14
Образование Общество
За помощь исламским террористам сибиряка приговорили к тюремному сроку
4/07/24 17:05
Право&Порядок
Территорию около театра «Глобус» благоустроят за 41 миллион рублей в Новосибирске
4/07/24 16:47
Город
Выплаты вкладчикам «КИВИ Банка» начнутся 12 июля
4/07/24 16:29
Общество Финансы
Мертвый новосибирец весом 170 кг несколько дней пролежал в квартире: никто не хотел его выносить
4/07/24 16:20
Происшествия
Уклониста от военной службы осудили на 5 лет в Новосибирске
4/07/24 16:12
Право&Порядок
«Вы меня подставили»: пьяный мигрант сбил на машине школьника в Новосибирске
4/07/24 15:29
Общество Происшествия
Новосибирцев приглашают обсудить развитие парка «Березовая роща»
4/07/24 15:08
Общество
В школах Новосибирска растет спрос на медиапедагогов
4/07/24 14:11
Власть Образование Общество
Временно прекратит работу трамвай № 8, а № 15 изменит схему движения в Новосибирске
4/07/24 13:52
Город
Редкую заразиху нашла в поле жительница Новосибирской области
4/07/24 13:31
Общество
Матерившегося весь полет новосибирца задержали в Омске
4/07/24 13:15
Право&Порядок
Новосибирск примет чемпионат России по тяжёлой атлетике
4/07/24 12:46
Спорт
35 млн рублей выделено на ремонт региональной автодороги в Новосибирске
4/07/24 12:09
Общество
Лучших выпускников новосибирских школ поздравил губернатор Андрей Травников
4/07/24 11:50
Власть
Жителям дома произведен перерасчет за содержание жилья в Новосибирске
4/07/24 11:45
Право&Порядок
Жительница Новосибирска закрыла долг в 5,9 миллионов рублей для того, чтобы ее повысили
4/07/24 11:29
Право&Порядок
В мэрии Новосибирска прокомментировали действия мигранта-крота, прорывшего траншею к киоску
4/07/24 11:24
Общество
Ввели льготный проезд на маршруте № 310 в Новосибирске
4/07/24 11:19
Город
В четыре раза увеличилось количество утонувших в Новосибирске
4/07/24 9:54
Общество
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
За каждым подвигом герой: продолжается приём работ в номинацию сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»
3/07/24 12:05
Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов
3/07/24 10:48
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Дня города
2/07/24 10:28
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска