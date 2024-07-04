Территорию около театра «Глобус» благоустроят за 41 миллион рублей в Новосибирске

В Новосибирске театр «Глобус» ищет подрядчика для благоустройства прилегающей территории.

Согласно информации на сайте госзакупок, необходимо провести работы по демонтажу бортовых камней, тротуаров, металлических ограждений и 100 метров лестницы на улице Каменская, дом 1. Также планируется установка велодержателей, парковых диванов, освещения и озеленение территории.

Планируется потратить на все работы 41 миллион рублей.

Они должны быть завершены до 10 декабря этого года. Заявки на торги принимаются до 22 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что правила благоустройства общественных пространств в Новосибирске необходимо актуализировать.