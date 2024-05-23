ФСБ обезвредила спонсоров террористов на стройках и в общепите Новосибирска

УФСБ России по Новосибирской области пресечена деятельность группы сторонников запрещенной в России международной террористической организации. Трое иностранцев задержаны за финансирование терроризма.

― Они неоднократно осуществляли переводы денежных средств за границу. Общая сумма переводов составила свыше 40 тысяч рублей. Мигранты находились на территории России незаконно, трудились рабочими на стройке и в сфере общественного питания, ― прокомментировали в УФСБ по региону.

Задержанных выдворили за пределы РФ и передали спецслужбам соседних государств для привлечения их к уголовной ответственности.

В рамках рейда также были выявлены иностранцы-нелегалы, которые трудились в садоводческих обществах на стройках. После проведения проверочных мероприятий они также будут выдворены с территории России.

Масштабные чистки и проверки начались в регионах после теракта в «Крокус Сити Холе». Более сотни мигрантов, нарушающих закон, силовики обнаружили в различных местах Новосибирска. Большинство из них уже вернулись на родину.