За попытку сбыта наркотиков к 8 годам приговорен житель Новосибирска

Суд вынес приговор по делу 35-летнего местного жителя. Он пытался сбыть наркотики.
В прошлом году он вместе с несколькими лицами через соцсети приобрел наркотики весом в 200 грамм и расфасовал их по дозам. В дальнейшем, планировал сбыть их на территории города, однако был задержан сотрудниками транспортной полиции.
— В ходе личного досмотра у него изъято 105 свертков с наркотическими средствами, еще 182 свертка обнаружено при проведении обыска по месту его жительства, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд приговорил виновного к 8 годами лишения свободы.
Уголовное дело в отношении соучастника преступления находится в стадии расследования.
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