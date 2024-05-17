79-летняя пенсионерка отсудила 250 тысяч за скользкий тротуар в Новосибирске

Прокуратура железнодорожного района помогла пострадавшей сибирячке взыскать моральный вред с муниципального учреждения за неочищенный тротуар.

―Установлено, что женщина поскользнулась на наледи и упала, получив перелом руки. Травмирование произошло по причине ненадлежащего содержания улично-дорожной сети МКУ г. Новосибирска «Центральное», ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

По иску прокурора суд обязал выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Ранее редакция рассказывала, что департамент транспорта Новосибирска выплатит сибиряку компенсацию за ущерб, причинённый в результате ДТП. Сумма составила около 130 тысяч рублей.