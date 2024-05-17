79-летняя пенсионерка отсудила 250 тысяч за скользкий тротуар в Новосибирске

Прокуратура железнодорожного района помогла пострадавшей сибирячке взыскать моральный вред с муниципального учреждения за неочищенный тротуар.
―Установлено, что женщина поскользнулась на наледи и упала, получив перелом руки. Травмирование произошло по причине ненадлежащего содержания улично-дорожной сети МКУ г. Новосибирска «Центральное», ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.
По иску прокурора суд обязал выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
Ранее редакция рассказывала, что департамент транспорта Новосибирска выплатит сибиряку компенсацию за ущерб, причинённый в результате ДТП. Сумма составила около 130 тысяч рублей.
Источник фото: freepik.com/ededchechine
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