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Погода в Новосибирске на март 2022 г.: прогноз от экспертов

  • 03/02/2022, 21:35
погода в Новосибирске
Окончание зимы - ожидаемое время для жителей Новосибирска и туристов. Но начало календарной весны не всегда приносит потепление и солнечные дни. Какой будет погода в Новосибирске в марте разберемся в статье.

Прогноз для Новосибирска на основе данных за последние 10 лет

Март традиционно холодный месяц для жителей Новосибирска, по наблюдениям за последние 10 лет. Для первого месяца весны характерны умеренные снегопады, температура до -11°, -15° (максимально падала  до -34°) в ночное время, до -5°, -9° днем. Количество дождей, наоборот, минимальное. Ясных дней с отсутствием облаков на небосводе в марте бывает не больше 5.

Такая погода в Новосибирске — результат преобладания более континентального климата для которого холодный март нормальное явление. Континентальный климат в принципе характеризуется неустойчивой погодой как для весны так и для осени, возможностью появления заморозков в конце месяца.

Чего же ждать в марте 2022 года жителям Новосибирска? Мы проанализировали данные популярных погодных сервисов, обратились к предварительным прогнозам от ведущих метеорологов России. Также узнали мнение научного руководителя Гидрометцентра страны — Р. Вильфанда.

Почему похолоданию быть?

Погода на начало весны 2022 года не сильно будет отличаться от 2021 г. Над Новосибирском, как и в других районах Западной Сибири, в этот период ожидается преобладание циклонических вихрей в атмосфере. Для этого явления характерно резкое снижение температурных показателей. Дополнит картину похолодания усиление холодного фронта, когда теплые массы воздуха отступают, а холодные расстилаются, вызывая кроме похолодания обилие кучевых облаков. На этом фоне ожидается усиление скорости ветра.

Второй причиной для похолодания в марте будет Ла-Нинья — водная фаза температур в Тихом океане при которой на поверхность поднимаются глубинные слои воды. Это явление принесет похолодание на территорию Западной Сибири, в том числе Новосибирск. Понижение температуры поверхности Тихого океана отразится и на погодных условиях по всей России.

Эксперты ожидают что прохладная погода сохранится и после марта. А устойчивого потепления стоит ожидать не раньше мая.

Температура воздуха в марте в Новосибирске

По данным с сервисов Яндекс.Погода, WorldWeather c начала до середины марта ночная температура ожидается в пределах -9°, -11°. Дневные показатели в это время остановятся на отметках -8°, -4°. После 15 марта температурный режим сдвинется в сторону потепления: днем до -4°, -1°, ночью -7 °, -2°. Плюсовых температур стоит ожидать после 20 чисел.

Сайт «О погоде» дает более суровый прогноз на первую половину месяца: днем до -22°, -26°, ночью до -28°. На Мейл.ру прогнозируют морозы до 17° ночью, в первую неделю марта. С 7 числа обещают постепенный подъем столбиков термометра, в среднем на 1-2° за ночь. Значительные температурные колебания станут характерны вплоть до 20-х чисел марта. В остальное время разница между дневной и ночной температурой составит 2-3°.

Как показывает статистика гидрометцентра за последние 20 лет, вероятность точности прогноза составляет — 58 %-81 %. Но не стоит забывать о прогнозах метеорологов, а они настаивают что март будет холодным и снежным.

Ждать ли осадков

Дождливых дней в Новосибирске не предвидится, максимум что можно ожидать мокрый снег во второй половине марта. А вот снегопады будут, особенно в первые 2 недели. Всего осадков ожидается в районе 30-32 мм. Максимальная сила ветра — 4, 6 м/сек.

Подходит ли март для отдыха в Новосибирске?

Желающим прогуляться по знаменитым паркам Новосибирска, вдоль набережной, по мосту через Обь март покажется суровым. В этом месяце лучше выбрать катание на склонах лыжных баз города. Также можно составить для отдыха экскурсионную программу посетив лучшие достопримечательности: парк чудес Галлилео, зоопарк Новосибирска, государственный художественный музей, Собор Александра Невского, Планетарий.

В целом, в марте на всей территории Новосибирска сохранится зимняя погода. Солнечных дней практически не будет. Продолжительность светового дня в первый месяц весны составит 11.5-12 ч. Наиболее ожидаемое направление ветра: южное, юго-западное, северное.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : погода


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