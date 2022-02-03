Погода в Новосибирске на март 2022 г.: прогноз от экспертов

Март традиционно холодный месяц для жителей Новосибирска, по наблюдениям за последние 10 лет. Для первого месяца весны характерны умеренные снегопады, температура до -11°, -15° (максимально падала до -34°) в ночное время, до -5°, -9° днем. Количество дождей, наоборот, минимальное. Ясных дней с отсутствием облаков на небосводе в марте бывает не больше 5.
Такая погода в Новосибирске — результат преобладания более континентального климата для которого холодный март нормальное явление. Континентальный климат в принципе характеризуется неустойчивой погодой как для весны так и для осени, возможностью появления заморозков в конце месяца.
Чего же ждать в марте 2022 года жителям Новосибирска? Мы проанализировали данные популярных погодных сервисов, обратились к предварительным прогнозам от ведущих метеорологов России. Также узнали мнение научного руководителя Гидрометцентра страны — Р. Вильфанда.
Погода на начало весны 2022 года не сильно будет отличаться от 2021 г. Над Новосибирском, как и в других районах Западной Сибири, в этот период ожидается преобладание циклонических вихрей в атмосфере. Для этого явления характерно резкое снижение температурных показателей. Дополнит картину похолодания усиление холодного фронта, когда теплые массы воздуха отступают, а холодные расстилаются, вызывая кроме похолодания обилие кучевых облаков. На этом фоне ожидается усиление скорости ветра.
Второй причиной для похолодания в марте будет Ла-Нинья — водная фаза температур в Тихом океане при которой на поверхность поднимаются глубинные слои воды. Это явление принесет похолодание на территорию Западной Сибири, в том числе Новосибирск. Понижение температуры поверхности Тихого океана отразится и на погодных условиях по всей России.
Эксперты ожидают что прохладная погода сохранится и после марта. А устойчивого потепления стоит ожидать не раньше мая.
По данным с сервисов Яндекс.Погода, WorldWeather c начала до середины марта ночная температура ожидается в пределах -9°, -11°. Дневные показатели в это время остановятся на отметках -8°, -4°. После 15 марта температурный режим сдвинется в сторону потепления: днем до -4°, -1°, ночью -7 °, -2°. Плюсовых температур стоит ожидать после 20 чисел.
Сайт «О погоде» дает более суровый прогноз на первую половину месяца: днем до -22°, -26°, ночью до -28°. На Мейл.ру прогнозируют морозы до 17° ночью, в первую неделю марта. С 7 числа обещают постепенный подъем столбиков термометра, в среднем на 1-2° за ночь. Значительные температурные колебания станут характерны вплоть до 20-х чисел марта. В остальное время разница между дневной и ночной температурой составит 2-3°.
Как показывает статистика гидрометцентра за последние 20 лет, вероятность точности прогноза составляет — 58 %-81 %. Но не стоит забывать о прогнозах метеорологов, а они настаивают что март будет холодным и снежным.
Дождливых дней в Новосибирске не предвидится, максимум что можно ожидать мокрый снег во второй половине марта. А вот снегопады будут, особенно в первые 2 недели. Всего осадков ожидается в районе 30-32 мм. Максимальная сила ветра — 4, 6 м/сек.
Желающим прогуляться по знаменитым паркам Новосибирска, вдоль набережной, по мосту через Обь март покажется суровым. В этом месяце лучше выбрать катание на склонах лыжных баз города. Также можно составить для отдыха экскурсионную программу посетив лучшие достопримечательности: парк чудес Галлилео, зоопарк Новосибирска, государственный художественный музей, Собор Александра Невского, Планетарий.
В целом, в марте на всей территории Новосибирска сохранится зимняя погода. Солнечных дней практически не будет. Продолжительность светового дня в первый месяц весны составит 11.5-12 ч. Наиболее ожидаемое направление ветра: южное, юго-западное, северное.
Фото с сайта pixabay.com
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