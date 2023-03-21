Рекламодателям

За превышение допустимого уровня госдолга предлагают наказывать региональные власти

  • 21/03/2023, 18:07
Автор:
превышение допустимого уровня госдолга
С такой инициативой Счетная палата обратилась к Министерству финансов.

Специалисты Счетной палаты предлагают ввести ответственность за превышение регионами кредитной нагрузки, пишут «Известия». А также ограничить предоставление коммерческих кредитов в случае, если на едином счете регионального бюджета есть значительные суммы, а также при неиспользованных лимитах привлечения казначейских займов.

Кроме того, ведомство призывает обязать региональные власти при обращении за кредитом предоставлять Минфину полную информацию о долгах, включая объем и график их погашения.

Отмечается, что по итогам проверки эффективности использования бюджетных кредитов субъектами РФ, Счетная палата пришла к выводу, что они не помогли уменьшить объем госдолга регионов и снизить их долговую нагрузку.

В Минфине подчеркнули, что по состоянию на март текущего года, объем госдолга регионов составил примерно 2,9 триллиона рублей. По итогам 2022 года доля бюджетных кредитов в объеме внутреннего госдолга была равна 1,97 триллиона рублей (то есть его большую часть), увеличившись на 0,6 триллиона рублей за год. К марту текущего года соответствующий показатель достиг 2,1 триллиона рублей.

Вместе с тем, эксперты выразили мнение, что гораздо эффективнее будет увеличить размер помощи регионам, а не вводить ответственность для местных чиновников.

Напомним, суммарная величина государственного долга Новосибирской области составляет 47,88 млрд руб. Из них 34,8 млрд приходится на банковские кредиты, 13 млрд на ценные бумаги\ облигации. Для сравнения, на 1 марта 2022 года — на бюджетные кредиты приходилось 25,2 млрд руб, на облигации — 16,7 млрд.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций региона в общей сложности на 25 млрд рублей. Погашение одного из них (5 млрд рублей) намечено на октябрь 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что к 1 апреля сотрудники администрации президента должны отказаться от iPhone.

Фото: freepik.com

319

Рубрики : Финансы Власть

Регионы: Россия

Теги : финансы счетная палата превышение допустимого уровня госдолга минфин кредитная нагрузка власть


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
цифровая карта ярмарок Новосибирска

Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

Без регистрации в этой системе предприниматели не смогут получить торговые места.
Читать статью >>

Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

Распоряжение об этом подписал губернатор области.
Читать статью >>
протест против мусорных полигонов

Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

По крайней мере, речь идёт о том, чтобы донести их позицию до регионального руководства.
Читать статью >>
итоги работы новосибирского Академпарка в 2023 году

Академпарк получил прибыль от текущей хозяйственной деятельности

Выручка резидентов парка в 2022 году составила почти 40 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

21/03/2023, 18:11

Технопром-2023 пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа

21/03/2023, 17:57

Томский завод полностью импортозаместит манометры на крупнейших атомных ледоколах

21/03/2023, 17:48

Глава района обещал содействие сельским жителям в решении «мусорных» вопросов

21/03/2023, 16:55
Популярное

Новосибирская область в числе лидеров по подростковой преступности

21/03/2023, 16:13

МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

21/03/2023, 10:36

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22
Новости компаний

Россияне чаще всего копят на ремонт, отпуск и лечение

21/03/2023, 16:53

ВТБ узнал, сколько комнат выбирают клиенты при покупке квартиры

21/03/2023, 16:50

ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на 1 млрд юаней

21/03/2023, 14:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска