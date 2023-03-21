За превышение допустимого уровня госдолга предлагают наказывать региональные власти

Специалисты Счетной палаты предлагают ввести ответственность за превышение регионами кредитной нагрузки, пишут «Известия». А также ограничить предоставление коммерческих кредитов в случае, если на едином счете регионального бюджета есть значительные суммы, а также при неиспользованных лимитах привлечения казначейских займов.

Кроме того, ведомство призывает обязать региональные власти при обращении за кредитом предоставлять Минфину полную информацию о долгах, включая объем и график их погашения.

Отмечается, что по итогам проверки эффективности использования бюджетных кредитов субъектами РФ, Счетная палата пришла к выводу, что они не помогли уменьшить объем госдолга регионов и снизить их долговую нагрузку.

В Минфине подчеркнули, что по состоянию на март текущего года, объем госдолга регионов составил примерно 2,9 триллиона рублей. По итогам 2022 года доля бюджетных кредитов в объеме внутреннего госдолга была равна 1,97 триллиона рублей (то есть его большую часть), увеличившись на 0,6 триллиона рублей за год. К марту текущего года соответствующий показатель достиг 2,1 триллиона рублей.

Вместе с тем, эксперты выразили мнение, что гораздо эффективнее будет увеличить размер помощи регионам, а не вводить ответственность для местных чиновников.

Напомним, суммарная величина государственного долга Новосибирской области составляет 47,88 млрд руб. Из них 34,8 млрд приходится на банковские кредиты, 13 млрд на ценные бумаги\ облигации. Для сравнения, на 1 марта 2022 года — на бюджетные кредиты приходилось 25,2 млрд руб, на облигации — 16,7 млрд.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций региона в общей сложности на 25 млрд рублей. Погашение одного из них (5 млрд рублей) намечено на октябрь 2023 года.

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