Ярмарки Новосибирска разместили на цифровой карте

В Новосибирске заработала муниципальная информационная система ― МИС «Ярмарки». В нее внесен реестр муниципальных ярмарок на 2023 год. В системе содержится информация о месте и дате проведения, режиме работы и типе ярмарок, сообщил департамент инвестиций и потребительского рынка мэрии Новосибирска.

― В этом году торговые места на городских муниципальных ярмарках будут предоставляться только операторам, оформившим заявку с использованием МИС «Ярмарки», ― предупредили в управлении потребительского рынка муниципалитета.

На данный момент в реестре находится 97 ярмарок. Из них 27 универсальных, 24 ― сельскохозяйственных, 20 ― для садоводов и огородников, 19 ― продовольственных, 3 школьных и две для пчеловодов. На карте можно оставить заявку на участие в ярмарке.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске хозяйствующим субъектам мэрия согласовала проведение на территории города 75 ярмарок. В условиях повышенного спроса на продовольственные товары первой необходимости, которые возник в начале года, количество муниципальных ярмарок было увеличено до 194. На двух Городских социальных продовольственных ярмарках горожане за год совершили более 3 млн покупок на общую сумму почти 1 млрд рублей. В общей сложности за год горожане сэкономили при посещении социальных продовольственных ярмарок 239 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что нестационарные торговые объекты в Новосибирске загружают в цифровую карту.