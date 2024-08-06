За прошлую неделю было потушено 90 пожаров в Новосибирской области.

За прошедшую неделю, с 29 июля по 4 августа, экстренные службы выезжали 220 раз на оперативные события в Новосибирской области. Из них 90 раз на пожары и 60 раз на ДТП.

Так, например, днем на улице Троллейная произошёл пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Из горящего помещения самостоятельно смогли выбраться два человека, никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России эвакуировали по лестничным маршам 11 человек и ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

Специалисты напомнили, что, несмотря на дождливую погоду, по прогнозам синоптиков текущая неделя ожидается жаркой, в том числе и ночью.

– Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждает о возможных рисках происшествий на водоёмах, автодорогах и возникновения пожаров в быту из-за нарушений правил безопасности, – говорится в сообщении МЧС по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидировано более 170 пожаров на дачах в Новосибирской области.