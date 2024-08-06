Рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ в Новосибирске

Минстрой и Минобразования Новосибирской области совместно ведут работу по оценке состояния концессионных школьных объектов.

— Изучаем в какое состояние привел объекты предыдущий концессионер. Рассматривается вопрос о его замене. Работа большая и тяжелая. Пока больше ничего прокомментировать не могу, — отметил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Депутаты неоднократно поднимали тему строительства школ за счет собственных сил региона, отмечая, что более поздние по срокам старта проекты, которые финансировались из бюджета, уже сданы. При этом регион не должен вносить за них концессионную плату.

В конце июля мэрия Новосибирска сообщила о том, что на месте недостроенных концессионных школ вводится режим повышенной готовности. Речь идет об объектах, расположенных на улицах Татьяны Снежиной (Октябрьский район), Пролетарской (Октябрьский район), Большой (Ленинский район), Спортивной (Ленинский район), а также в двух школ Кировского района — на улицах Николая Сотникова и Виктора Шевелева. Кроме того, Министерству образования Новосибирской области (концеденту по концессионному соглашению) было рекомендовано обеспечить охрану недостроенных объектов с целью недопущения проникновения на него посторонних лиц.

Напомним, концессионное соглашение о строительстве школ было заключено в ноябре 2021 года. Реализацией проекта занимается ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Подрядчик должен был построить 6 школ на 5775 мест. По первоначальному соглашению строительство школ должно было стартовать в 2022 году. Срок реализации проекта — 15 лет. Капитальные затраты с НДС (на осень 2021 года) составляли около 8 млрд рублей. Позже сумма выросла до 19,5 млрд рублей.

В мае текущего года в отношении руководителя организации-концессионера возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Руководитель в мае был задержан, а позже заключен под стражу до 15 октября. Работы на всех площадках концессионных школ остановлены. Общая строительная готовность объектов на тот момент составляла 18-22%.

Ранее редакция сообщала о том, что с площадки концессионной школы вывезли кран в Новосибирске.