Ликвидировано более 170 пожаров на дачах в Новосибирской области

С мая 2024 года в Новосибирской области произошло более 170 пожаров в садовых товариществах.
Самая распространенная причина возгораний после неосторожного обращения с огнём, особенно в частном секторе и садоводческих товариществах, — это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, которое приводит к короткому замыканию.
Стоит отметить, что в ближайшие дни в Новосибирской области будет жаркая погода. Люди начнут включать вентиляторы, кондиционеры, дополнительное холодильное оборудование. Вкупе с ветхой проводкой это может привести беде.
Ранее редакция сообщала о том, что мигранты устроили пожар на месте снесенных кафе на Хилокской.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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