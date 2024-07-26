Ликвидировано более 170 пожаров на дачах в Новосибирской области

С мая 2024 года в Новосибирской области произошло более 170 пожаров в садовых товариществах.

Самая распространенная причина возгораний после неосторожного обращения с огнём, особенно в частном секторе и садоводческих товариществах, — это нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, которое приводит к короткому замыканию.

Стоит отметить, что в ближайшие дни в Новосибирской области будет жаркая погода. Люди начнут включать вентиляторы, кондиционеры, дополнительное холодильное оборудование. Вкупе с ветхой проводкой это может привести беде.

Ранее редакция сообщала о том, что мигранты устроили пожар на месте снесенных кафе на Хилокской.