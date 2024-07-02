За пьяную езду у жителя Новосибирской области отобрали автомобиль

В Новосибирской области за пьяные «покатушки» приставы отобрали у мужчины машину. Ранее 51-летний житель города Купино уже был лишен прав управления транспортным средством за вождение в состояние алкогольного опьянения. Тогда же суд ему выписал штраф. Однако урок он не усвоил и вновь пьяным сел за руль.

— После повторного правонарушения в отношении водителя возбудили уголовное дело. Суд назначил емц 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Под контролем судебного пристава-исполнителя должник косил траву и обрезал деревья с кустарниками в районе, — рассказали в УФССП региона.

Кроме этого, правонарушитель лишился своей «ласточки» — приставы конфисковали его «Жигули» и передали в доход государства.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатил полмиллиона, чтобы не лишиться своей Toyota Camry.