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Часть Ипподромской будет перекрыта из-за строительства мостового перехода в Новосибирске

  • 02/07/2024, 10:08
Автор: Артем Рязанов
Часть Ипподромской будет перекрыта из-за строительства мостового перехода в Новосибирске
Также будет перекрыта часть площади инженера Будагова.

В Новосибирске с 3 июля до 30 августа часть улицы Ипподромской и площади инженера Будагова будут закрыты для движения транспорта с 23:00 до 6:00.

— Это связано с проведением ООО «Производственная фирма «ВИС» работ в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в городе Новосибирске», — говорится в сообщении мэрии города.

Так, например, будет закрываться дорога по Ипподромской на участке по направлению движения от площади инженера Будагова до ул. Кривощековской.

На площади будут перекрыты участки по направлениям от ул. Большевистской в сторону Красного проспекта; ул. Большевистской в сторону ул. Фабричной; ул. Фабричной в сторону ул. Большевистской.

Мэрия просит водителей быть внимательными, следовать указаниям дорожных знаков и информационных щитов, а также соблюдать ПДД.

Ранее редакция сообщала о том, что власти закроют на ночь парковку на Петухова в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  wirestock

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : площадь Инженера Будагова перекрытие улиц Ипподромская


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