Марина Асаралиева: Кредитные страховки — «зонт» на случай финансовой непогоды

Объемы потребительского кредитования продолжают расти даже несмотря на их высокую стоимость. Вместе с ними развиваются и кредитные виды страхования, которые позволяют закрыть долг, если сам клиент окажется неплатежеспособным. Мы обсудили с Мариной Асаралиевой, первым заместителем начальника Сибирского ГУ Банка России, кому и зачем нужны такие полисы, являются ли они обязательными и как ЦБ регулирует этот сегмент страхования.

Больше кредитов — больше страховок

С января по апрель 2024 года банки выдали жителям Новосибирской области необеспеченных потребительских кредитов на сумму 146,4 млрд рублей. Это почти на треть больше, чем было за этот же период год назад. Причем потребительское кредитование в регионе развивается интенсивнее, чем по Сибири и стране в целом.

Для банка краткосрочные потребительские кредиты без обеспечения — рисковый продукт, всегда есть вероятность, что деньги не вернут. В эпоху глобальных вызовов, в которую мы сейчас живем, необеспеченные кредиты на короткий срок стоят дороже других кредитных продуктов. Средняя ставка по краткосрочным потребительским кредитам в апреле 2024 года составила 24,4%, за год она выросла почти на 5 процентных пунктов. Для сравнения: в среднем ставка по долгосрочным розничным кредитам — 17,1%, по автокредитам варьировалась от 10,2% до 17,6%.

Логично, что банки хотят себя обезопасить. Мы же берем зонт, если в прогнозе погоды на вечер стоит высокая вероятность дождя, даже если утром светит солнце. Поэтому в большинстве случаев при оформлении потребительских кредитов банк предлагает заёмщику застраховать жизнь и здоровье и получить деньги в долг на более выгодных условиях.

В 2023 году в целом по стране взносы по страхованию заёмщиков — это и кредитное страхование жизни, и страхование от несчастных случаев и болезней — выросли после спада в 2022 году, когда кредитная активность резко сжалась. Если сравнивать с 2021 годом, то в 2023-м в целом по стране совокупная премия таких страховых продуктов выросла почти на 2%. Это небольшой, но все-таки рост. Причем внутри сегмента страхования заёмщиков в 2023 году мы наблюдали интересную картину. Все чаще банки в качестве кредитной страховки предлагают страхование жизни, а не страхование от несчастных случаев и болезней. Такой частичный переток привел к тому, что премии по кредитному страхованию жизни выросли в 1,5 раза, а страхование от несчастных случаев просело на треть.

В I квартале 2024 года продолжилось сокращение объемов взносов по кредитному страхованию жизни заемщиков, начавшееся в конце 2023 года. Сборы в сегменте сократились больше чем на 40% — до 60,1 млрд рублей. Это связано с переходом на коллективные договоры страхования некоторых крупных участников сегментов ипотечного и потребительского кредитования, а также со снижением активности в ипотечном сегменте после повышения ставок по рыночным кредитам.

Не для галочки, а для пользы

Самое главное, что должно быть в любой кредитной страховке, — ее польза для самого заемщика. Помимо того, что это условно «зонт» для банка, полис обеспечивает защиту и для заемщика. Обычно стандартный страховой договор покрывает риски смерти почти по всем причинам, а также наступление постоянной нетрудоспособности (инвалидности 1 или 2 группы). То есть в случае смерти заемщика или его серьезном заболевании страховая компания должна полностью погасить его долг перед банком.

Отмечу, что можно расширить перечень рисков в индивидуальном порядке. Например, если человек занимается экстремальными видами спорта, он может договориться со страховщиком предусмотреть и такой риск — в стандартном договоре его нет. Но нужно быть готовым, что такой полис будет дороже.

Размер страхового покрытия, как правило, либо равен сумме кредита, либо немного превышает его. Если страховая сумма на момент страхового случая выше суммы задолженности перед банком, то остаток выплачивается заемщику или родственникам.

Договор обычно заключается на год. Если клиент взял кредит на более длительный срок, нужно будет его ежегодно продлевать до полного погашения задолженности. Забыли про страховку – ожидайте повышения ставки.

Важно обратить внимание — покрывается ли условиями страхового договора риск временной нетрудоспособности в результате несчастного случая или заболевания. Если нет, то когда заемщик уходит на больничный, особенно длительный, и теряет часть дохода, то все равно должен вносить платежи по кредиту в соответствии с графиком. Чтобы избежать такой ситуации, можно или включить этот риск в основной полис, или же купить страховку отдельно.

Страховка — дело добровольное

В разные периоды существования рынка потребительского кредитования банки самостоятельно определяли политику в отношении страхования жизни и здоровья заемщика. Были такие моменты, когда можно было оформить кредитную страховку только в конкретной партнерской страховой компании.

Такая политика — прямое нарушение конкуренции. Более того, механизм страхового возмещения был непрозрачным, особенно когда речь шла о подключении к коллективным страховкам. За последние два года вступили в силу нормативные документы, которые защищают заемщика от недобросовестного поведения при страховании кредитных рисков.

С 23 сентября 2022 года появились минимальные стандартные требования к страховому покрытию в потребительском кредитовании, а информация об условиях страхования направляется потребителю в ключевом информационном документе (КИД). Это своеобразный «паспорт» продукта, который дает заемщику информацию о страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате, сумме возврата премии при досрочном расторжении договора.

С 1 сентября 2023 года Федеральная антимонопольная служба разработала правила приема банками страховых полисов при потребительском кредитовании. Раньше банки сами аккредитовывали страховые компании, которые могли страховать риски заемщика у него. Сейчас банк обязан принять полис любого страховщика, если его рейтинг соответствует А- и выше, установленный российскими агентствами «АКРА», «Эксперт РА», «НРА» и «НКР». Важно отметить, что у банка сохраняется право предъявлять определенные требования к самой страховке, которая оформляется для гарантии обязательств по кредиту. Эта информация, а также актуальный перечень страховщиков, имеющих рейтинг, должны быть размещены на сайте банка.

С 21 января 2024 года «период охлаждения» при страховании потребительских кредитов увеличен с 14 до 30 дней. Это означает, что заемщик имеет право отказаться от навязанной страховки, или если он решил, что услуга ему не нужна.

Нововведения позволяют повысить потребительскую ценность кредитных страховых продуктов и дают возможность людям принимать осознанные решения о покупке полиса и выборе страховой компании. С другой стороны, это стимулирует страховщиков конкурировать за клиентов, предлагать индивидуальные условия и улучшать качество обслуживания.

Важный момент — если клиент самостоятельно покупает кредитную страховку, она не учитывается при расчете полной стоимости кредита. Нужно будет посчитать, какой в итоге будет размер переплаты с учетом трат на страховку.

О любых нарушениях со стороны банка или страховой компании нужно сообщать в Банк России через интернет-приемную на сайте. Чем больше мы получаем таких сигналов, тем больше у нас возможностей разработать «предохранители» от недобросовестных практик.