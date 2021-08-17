За пять дней уличные торговцы Новосибирска лишились более 1,5 тонн фруктов и овощей

По информации управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, с 12 по 16 августа в ходе рейдов по пресечению незаконно реализуемых на территории города продовольственных товаров изъято 1718 кг плодоовощной продукции.

Рейды проводятся ежедневно. В них принимают участие сотрудники управления потребительского рынка, администраций районов и полиции.

В указанные сроки были ликвидированы торговые точки на площади имени Калинина (изъято 232 кг), на Речном вокзале и ул. Кирова, 4 (изъято 110 кг), на площади имени Карла Маркса (изъято 565 кг), на ул. Зыряновской, 32/1 (изъято 355 кг), на проспекте Карла Маркса 37 (изъято 456 кг).

Вес изъятой продукции указан с учетом пластиковых и деревянных контейнеров, в которых она находилась.

Напомним, что структурные подразделения мэрии города совместно с федеральными структурами: полицией, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ветеринарным надзором разработали законный механизм изъятия несанкционированно продаваемых товаров, в том числе продовольственного характера. Для этого необходимо было организовать место хранения с определенным температурным режимом и поверенные весы.

Как отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин, муниципалитет производит изъятие, а не конфискацию товаров.