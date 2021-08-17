Ответное слово жюри: эксперты «Сибирь.ПРО» приступили к дистанционному голосованию

К работе уже приступило экспертное жюри проекта, по результатам голосования которого будут определены лучшие представители сибирских СМИ.

Среди участников главного журналистского соревнования Сибири традиционно печатные, электронные и сетевые средства массовой информации, а также факультеты и отделения журналистики вузов Сибирского федерального округа. На конкурс представлено 950 заявок из всех десяти регионов округа – это абсолютный рекорд за шестнадцатилетнюю историю работы проекта. Наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского и Алтайского краев.

Тема конкурса этого года – «Сибирь: ПРОстранство цифровой трансформации». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы материалов о реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач. Среди них создание новых и модернизация существующих производств, внедрение передовых цифровых технологий, развитие наукоёмких отраслей экономики.

Кроме того, жюри проголосует за работы, которые рассказывают об уникальных управленческих решениях, позволивших не только успешно преодолеть сложности пандемии, но и выйти на новый уровень развития предприятий; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, способствующих повышению уровня жизни населения и экономическому росту. Номинация «Экономика» признана лидером по числу заявок, в ней представлено 157 работ!

В 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, номинацию «Наука и образование» впервые поддержал генеральный партнер проекта – ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Победитель будет определен за материал или серию материалов о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов; о внедрении цифровых компетенций в образовательные программы, развитии научной работы в вузах, выявлении и поддержке одарённых детей и молодёжи.

Особое внимание участников шестнадцатого «Сибирь.ПРО» заслужила номинация «ПРОдвижение территорий». В рамках единственной категории – «Фоторабота» – побороться за главный приз смогут фотокорреспонденты сибирских СМИ. Победа будет присуждена за материал или серию фотоматериалов о туристическом потенциале регионов Сибири; о создании туристических кластеров; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа. Также в номинации участвуют работы, посвященные социокультурным особенностям территорий, самобытной истории коренных сибирских народов.

Итоги главного журналистского соревнования Сибири будут подведены осенью в рамках XI «Сибирской медиа-недели» в Новосибирске. Победители конкурса совершат пресс-тур, где их ожидает насыщенная программа от партнеров проекта.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящен ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиа-индустрии. Оператор проекта – Сибирский окружной информационный центр.

В 2021 году в проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОдвижение территорий», «ПРОфессия железнодорожник».