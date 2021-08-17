Рекламодателям

Ответное слово жюри: эксперты «Сибирь.ПРО» приступили к дистанционному голосованию

  • 17/08/2021, 13:43
31 июля завершился прием заявок для участия в XVI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО».

Новости компанийК работе уже приступило экспертное жюри проекта, по результатам голосования которого будут определены лучшие представители сибирских СМИ.

Среди участников главного журналистского соревнования Сибири традиционно печатные, электронные и сетевые средства массовой информации, а также факультеты и отделения журналистики вузов Сибирского федерального округа. На конкурс представлено 950 заявок из всех десяти регионов округа – это абсолютный рекорд за шестнадцатилетнюю историю работы проекта. Наиболее активно проявили себя журналисты из Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского и Алтайского краев.

Тема конкурса этого года – «Сибирь: ПРОстранство цифровой трансформации». Главная номинация, в которой будет вручена премия полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе – «Экономика». Победителями станут авторы материалов о реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач. Среди них создание новых и модернизация существующих производств, внедрение передовых цифровых технологий, развитие наукоёмких отраслей экономики.

Кроме того, жюри проголосует за работы, которые рассказывают об уникальных управленческих решениях, позволивших не только успешно преодолеть сложности пандемии, но и выйти на новый уровень развития предприятий; о сибиряках, эффективно развивающих собственное дело, о развитии малого и среднего предпринимательства, внедрении технологий и инноваций, способствующих повышению уровня жизни населения и экономическому росту. Номинация «Экономика» признана лидером по числу заявок, в ней представлено 157 работ!

В 2021 году, объявленном в России Годом науки и технологий, номинацию «Наука и образование» впервые поддержал генеральный партнер проекта – ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Победитель будет определен за материал или серию материалов о фундаментальных научных исследованиях сибирских ученых, инновационных проектах университетов и исследовательских институтов; о внедрении цифровых компетенций в образовательные программы, развитии научной работы в вузах, выявлении и поддержке одарённых детей и молодёжи.

Особое внимание участников шестнадцатого «Сибирь.ПРО» заслужила номинация «ПРОдвижение территорий». В рамках единственной категории – «Фоторабота» – побороться за главный приз смогут фотокорреспонденты сибирских СМИ. Победа будет присуждена за материал или серию фотоматериалов о туристическом потенциале регионов Сибири; о создании туристических кластеров; о мероприятиях, способствующих повышению интереса к регионам округа. Также в номинации участвуют работы, посвященные социокультурным особенностям территорий, самобытной истории коренных сибирских народов.

Итоги главного журналистского соревнования Сибири будут подведены осенью в рамках XI «Сибирской медиа-недели» в Новосибирске. Победители конкурса совершат пресс-тур, где их ожидает насыщенная программа от партнеров проекта.

Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» посвящен ПРОфессионалам в различных отраслях и делается для ПРОфессионалов медиа-индустрии. Оператор проекта – Сибирский окружной информационный центр.

В 2021 году в проекте «Сибирь.ПРО» представлены такие номинации, как «Экономика», «Наука и образование», «Демографическая ПРОгрессия», «Здоровье», «Свой дом», «АгроПро», «Молодая Сибирь», «ПРОба пера», «Герой нашего времени», «ПРОизведено в Сибири», «Цифровая Сибирь», «Надёжная энергетика», «Горный ПРОфиль», «ПРО КСО и благотворительность», «ПРОдвижение территорий», «ПРОфессия железнодорожник».

Фото предоставлено организатором конкурса

267

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

17/08/2021, 12:02

В Сибири за полгода ввели на треть больше жилья

17/08/2021, 09:51

«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

16/08/2021, 13:11

Актуальный разговор

Новости компаний

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

Все материалы
Лента новостей

За вылов мальков браконьер может сесть в тюрьму на 24 года

17/08/2021, 14:19

Избирком одобрил документы по отзыву мэра Новосибирска

17/08/2021, 13:53

За пять дней уличные торговцы Новосибирска лишились более 1,5 тонн фруктов и овощей

17/08/2021, 12:31

Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

17/08/2021, 11:39
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Светлана Смиренко: «Самое ценное — обратная связь»
1/08/21, 10:05

Новости компаний

IT-школу для детей запустили в Новосибирске

17/08/2021, 11:49

ВТБ получил четыре награды международной премии Visa Global Service Quality Awards 2020

17/08/2021, 11:43

Команда «Разреза Восточного» заняла первое место в чемпионате «Энергия угля»

17/08/2021, 11:24

Банк Уралсиб запустил масштабную рекламную кампанию с Максимом Галкиным

17/08/2021, 10:36

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Утверждена программа Международного форума «Технопром-2021»

Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

За директором НИИ туберкулёза под суд пошёл главбух

Налоговая проверяет более 200 новосибирских компаний из-за самозанятых

Обеспеченные новосибирцы заплатили по повышенному НДФЛ уже около 1,5 млрд рублей

Финансы

Новости Новосибирска

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Социальные предприниматели Новосибирска смогут претендовать на гранты

У новосибирцев растет просрочка по кредитам

В Новосибирской области одобрены первые 200 заявлений на кешбэк за детские путевки

«Большинство инвесторов имеет смутное представление о том, как устроена биржа»

Политика

Новости Новосибирска

Избирком одобрил документы по отзыву мэра Новосибирска

Александр Невский привел к следователю директора колледжа

В Новосибирске обсудили последствия пенсионной реформы

Сергею Проничеву продлили срок

Государство рассчитается с экс-губернатором за следственные обиды

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Три новые территории развития появятся в Новосибирской области

Застройщик поможет дольщикам за землю на берегу Оби

В Пашино появится новый крупный жилой комплекс

Пять причин купить семейную «трешку» в проектах ГК «Расцветай»

Домам на центральных улицах Новосибирска «накрасят губы» с помощью вентилируемых фасадов

Технологии

Новости Новосибирска

Компания РАТМ Холдинг стала резидентом Сколково

Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

Шойгу в Новосибирске проверил тяжелый беспилотник «Охотник»

Институт СО РАН внедрил скоростной Wi-Fi 6 при поддержке Huawei

В Новосибирской области запустили интерактивную карту ограничений по COVID-19

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

В Новосибирске резко вырос спрос на конвергентные тарифы услуг связи

«Борьба между участниками телеком-рынка идет за пользователей сети 4G»

МегаФон запустил сервис для анализа эмоциональной окраски разговоров

Tele2 не откажется от «других правил» при новом генеральном директоре

Мобильная связь стала менее доступной

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Marussia на «Технопроме» не будет

«В 2021 году мы входим в топ-5 самых продаваемых брендов в России»

В Новосибирске представили новое поколение грузовиков MAN

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

Авто

Авто

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Туризм

Новости Новосибирской области

Туристические объекты региона обследуют в преддверии МЧМ-2023

На берегу Берди появится свой мини-Алтай со сплавами и глэмпингом

Новосибирской туротрасли нужно свое министерство

Доминикана заинтересована в сотрудничестве с новосибирскими фармацевтами и аграриями

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян

Общество

Новости Новосибирска

За вылов мальков браконьер может сесть в тюрьму на 24 года

За пять дней уличные торговцы Новосибирска лишились более 1,5 тонн фруктов и овощей

Что стало причиной обвалов при строительстве четвертого моста?

Архитекторы Новосибирска придумали новую линейку остановок

Дискуссия вокруг санатория Минобороны продолжается

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Август 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

×
Наверх в Новости Новосибирска