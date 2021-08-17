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У сибиряков стало больше вопросов к брокерам

  • 17/08/2021, 12:02
Автор:
Новости Сибири
За первое полугодие текущего года жители Сибири направили в Банк России 56 жалоб на участников рынка ценных бумаг.

По данным Сибирского ГУ Банка России, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В половине обращений сибиряки жаловались на брокеров. Остальные жалобы касались регистраторов, организаторов торгов, доверительных управляющих и инвестиционных советников.

— В частности, в жалобах речь шла о ненадлежащем исполнении поручений брокером, блокировках счетов в рамках «антиотмывочного» законодательства. Некоторые бдительные сибиряки выявили манипулирование рынком ценных бумаг и сообщили об этом в Банк России. Частные инвесторы становятся более активными, совершают больше сделок. Так что увеличение вопросов к участникам рынка ценных бумаг вполне логично, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Некоторые обращения, которые поступили в Банк России от сибиряков, говорят о высоком уровне финансовой грамотности заявителей. В частности, инвестор из Новосибирской области пожаловался на то, что брокер нарушил законодательные правила раскрытия информации о сделке. В другой жалобе из этого региона говорилось о некачественных услугах инвестиционного советника, который неправильно или в недостаточном объеме проинформировал о рисках и размере расходов. А житель Красноярского края обратил внимание регулятора на то, что брокер разрешил сделку по ценным бумагам, которые должны быть недоступны неквалифицированным инвесторам.

— На биржу нужно выходить с готовой стратегией, разбираться в инструментах и непрерывно управлять своим портфелем. Новичкам можно остановиться на пассивном способе инвестирования. Например, купить паи в паевых инвестиционных фондах или обратиться к доверительному управляющему. В этом случае деньгами распоряжаются профессиональные участники рынка ценных бумаг. Они определяют, в какие инструменты и в каких пропорциях можно вложиться, чтобы получить прибыль, — добавила Марина Асаралиева.

Она также напомнила, что с 1 октября 2021 года брокеры смогут одобрять неквалифицированным инвесторам сделки со сложными инвестиционными продуктами, но только в случае успешного прохождения специального тестирования.

Фото: pixabay.com автор: Anemone123

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : счет Сибирское ГУ Банка России брокер


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