На ипподроме в Новосибирске проходит IV этап Большого Сибирского Круга

Сегодня, 3 августа, в Новосибирске проходит масштабный конноспортивный праздник – IV этап Большого Сибирского Круга, кубок губернатора Новосибирской области.
Общий призовой фонд соревнований составляет 2,150 млн. рублей, призовой фонд заезда на Кубок губернатора Новосибирской области 400 тысяч рублей.
Всего в программе мероприятия 12 заездов. Для участия в IV этапе Большого Сибирского Круга заявлено больше 100 лошадей рысистых верховых пород.
Как рассказали в региональном Минсельхозе, всего в 2024 году на организацию и проведение конноспортивных соревнований в регионе планируется направить из областного бюджета более 10 млн рублей.
Новосибирский ипподром (входит в АО «Росипподромы») является старейшим ипподромом за Уралом. Ежегодно здесь испытываются более 200 лошадей, проводятся соревнования областного и межрегионального уровней, привлекающие конников и многочисленных зрителей.
Ранее редакция сообщала, что в Маслянино построят конно-спортивный манеж для всероссийских соревнований. Объем инвестиций в проект составит почти 240 млн рублей. В 2021 году в Маслянино открылся центр конного спорта и туризма. На его базе работает школа олимпийского резерва по конному спорту им. Игоря Брайчева.
Фото Infopro54, автор- Ростислав Нетисов
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