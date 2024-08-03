На ипподроме в Новосибирске проходит IV этап Большого Сибирского Круга

Сегодня, 3 августа, в Новосибирске проходит масштабный конноспортивный праздник – IV этап Большого Сибирского Круга, кубок губернатора Новосибирской области.

Общий призовой фонд соревнований составляет 2,150 млн. рублей, призовой фонд заезда на Кубок губернатора Новосибирской области 400 тысяч рублей.

Всего в программе мероприятия 12 заездов. Для участия в IV этапе Большого Сибирского Круга заявлено больше 100 лошадей рысистых верховых пород.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, всего в 2024 году на организацию и проведение конноспортивных соревнований в регионе планируется направить из областного бюджета более 10 млн рублей.

Новосибирский ипподром (входит в АО «Росипподромы») является старейшим ипподромом за Уралом. Ежегодно здесь испытываются более 200 лошадей, проводятся соревнования областного и межрегионального уровней, привлекающие конников и многочисленных зрителей.

Ранее редакция сообщала, что в Маслянино построят конно-спортивный манеж для всероссийских соревнований. Объем инвестиций в проект составит почти 240 млн рублей. В 2021 году в Маслянино открылся центр конного спорта и туризма. На его базе работает школа олимпийского резерва по конному спорту им. Игоря Брайчева.