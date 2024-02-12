За пять лет в регионе обновили 709 единиц общественного транспорта

Муниципальные перевозчики должны играть определяющую роль на рынке пассажирского транспорта. Увеличение объёмов приобретения нового подвижного состава для общественного транспорта, рост объёмов дорожного строительства – также среди задач, стоящих перед дорожно-транспортной отраслью Новосибирской области.

Об этом заявил губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития региона.

— На стадии обсуждения новых нацпроектов и их перезапуска, президент делает заявления, в частности, по продлению программы обновления общественного транспорта, по развитию опорной сети дорог. Соответственно, помощь федеральным бюджетом будет регионам оказываться и в дальнейшем, а наша задача — максимально эти возможности использовать, — заявил Андрей Травников.

Как доложил на заседании заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер, в связи с переориентацией грузовых потоков и развитием внутреннего туризма, со сменой основного направления движения с запада на восток, фиксируется ежегодное увеличение интенсивности движения до 20%.

Необходимо ежегодное наращивание объёмов работ и превышение плановых показателей. Переход на качественно новый этап развития дорожной отрасли обусловлен нацпроектом «Безопасные качественные дороги», инициированным Президентом РФ.

За прошедшие 5 лет в нашей области приведено в нормативное состояние почти 2300 км автомобильных дорог, что в 1,7 раз больше в сравнении с предшествующей пятилеткой (1351 км). Финансирование за тот же период увеличилось в 2,5 раза: 2019-2023 — 133,7 млрд, 2014-2018 — 52,88 млрд.

В сфере пассажирского транспорта за пять лет обновлено 709 транспортных средств. Это в шесть раз больше, чем за предыдущую пятилетку 2013-2017 гг. В 2018 году было получено 75 новых единиц транспортных средств, а в 2023-м году – уже 308. Выросло и количество перевезенных пассажиров – на 15 процентов: с 332 млн человек до 382 млн. Работа по обновлению подвижного состава общественного транспорта продолжается.