Лису и зайца в городе заметили жители Новосибирска

Жители Новосибирска за один день увидели зайца и лису.

Сперва сибиряки заметили зайца около вокзала Новосибирск-Главный. Видео с пушистым красавцем они опубликовали в соцсетях.

На кадрах можно разглядеть, как косой начинает удирать от камеры на фоне вокзала.

Также в ночь на 12 февраля, сибиряки увидели лисенка у «Сибирь-Арены». На видео, предоставленном АСТ-54, лисенок спокойно делает пробежку по тротуару около арены.

— Лисенок, похоже, перепутал даты и пришёл вечером в воскресенье к Сибирь-Арене, хотя наша ледовая дружина в этот вечер играла в Омске, — пошутили в сообщении.

Теперь жители города не знают, кто следующий заглянет в город. Они рассуждают об этом в комментариях.

— Ждем косолапого в гости. — Ещё больше леса вырубайте.

Ранее редакция сообщала о том, что Минприроды опровергло покушение хищников на деревню под Новосибирском.