Лису и зайца в городе заметили жители Новосибирска

Жители Новосибирска за один день увидели зайца и лису.
Сперва сибиряки заметили зайца около вокзала Новосибирск-Главный. Видео с пушистым красавцем они опубликовали в соцсетях.
На кадрах можно разглядеть, как косой начинает удирать от камеры на фоне вокзала.
Также в ночь на 12 февраля, сибиряки увидели лисенка у «Сибирь-Арены». На видео, предоставленном АСТ-54, лисенок спокойно делает пробежку по тротуару около арены.
— Лисенок, похоже, перепутал даты и пришёл вечером в воскресенье к Сибирь-Арене, хотя наша ледовая дружина в этот вечер играла в Омске, — пошутили в сообщении.
Теперь жители города не знают, кто следующий заглянет в город. Они рассуждают об этом в комментариях.
— Ждем косолапого в гости.
— Ещё больше леса вырубайте.
Ранее редакция сообщала о том, что Минприроды опровергло покушение хищников на деревню под Новосибирском.
Фото со страницы АСТ-54 в Вконтакте.
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