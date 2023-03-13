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За пять лет в регионе в 2,5 раза увеличился объём финансирования мер соцподдержки и на столько же сократилось время поиска работы

  • 13/03/2023, 14:34
власть
В Новосибирской области подводят итоги социального, демографического развития за несколько лет.

Прошлые годы – время пандемийных, затем и санкционных ограничений, — в первую очередь «ударили» по социальной сфере. Но она продолжила развитие параллельно с преодолением сложностей.

Сегодня в электронном виде предоставляются 26 областных массовых социально значимых услуг, в 2018 году такие услуги в электронном виде не предоставлялись вообще. Например, в цифровом виде с помощью портала Госуслуг можно подать заявку на компенсацию части расходов на оплату детского сада или услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, получить денежные выплаты и пособия, сертификат на областной семейный капитал, оформить документы на получение звания «Ветеран труда Новосибирской области». Работает механизм беззаявительного продления выплат. Это позволяет заявителям сэкономить как минимум один час на каждом из запросов.

Всего в регионе с 2018 года появились более 20 новых мер поддержки, из них 11 — в 2022 году, а объём их финансирования увеличился почти в 2,5 раза: с 13,7 млрд рублей до 35,3 млрд рублей.

Меры финансовой поддержки не могут и не должны становиться основным источником дохода семьи. Ключевую роль в поддержке жителей области играют стабильность рынка труда и заработной платы, поддержка в поиске новой работы.

Средняя продолжительность поиска работы уже сократилась с 4 до 1,5 месяцев. Центры занятости трансформируются в более эффективные кадровые центры: два уже работают в Советском и Дзержинском районах Новосибирска. В этом году будет открыт еще один – в Искитимском районе.

У новосибирцев есть возможность повысить свою конкурентоспособность на рынке труда: обучение, повышение квалификации доступны в рамках нацпроекта «Демография». За пять лет этой возможностью воспользовались 34 тысяч жителей региона. Почти 80% из них сохранили работу или нашли новую.

Одна из востребованных мер поддержки – социальный контракт. Объем финансирования этого направления вырос в 18 раз: с 52,8 млн рублей до 892,8 млн рублей, а число получателей — в пять раз: с 1836 до 9129.

— В 6 раз сократилась численность официально зарегистрированных безработных по сравнению с уровнем 2020 года: с 78 до 13 тысяч. Уровень официальной безработицы снизился в 5 раз, — отметила министр труда и соцразвития региона Елена Бахарева.

Фото: pexels.com

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : общество власть Андрей Травников


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