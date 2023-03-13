В Новосибирской области скоординируют работу предприятий ОПК с вузами

Министерство образования, а также Министерство промышленности и торговли, совместно со службами занятости, руководителями предприятий оборонно-промышленного-комплекса, организуют работу со студентами новосибирских вузов с целью максимального привлечения новых специалистов в оборонную промышленность. Об этом шла речь на оперативном совещании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова с членами правительства региона и главами муниципалитетов. С докладом о подготовке кадров с высшим образованием для оборонно-промышленного комплекса выступил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. По его словам, многие новосибирские предприятия в 2022 – 2023 годах получили дополнительную загрузку государственным заказам.

В промышленности идет жесткая «охота за головами» Проведена серия встреч с представителями ОПК и студентами, — сообщает министр. — Часть предприятий подали заявки, но не пришли на встречу со студентами. Тем не менее, данная форма работы имеет хорошее основание, так как популяризирует эту деятельность, а предприятие как работодатель общается с будущими работниками. В этой связи предлагаем продолжать работу по уточнению потребности в специалистах с высшим образованием и организовать работу на постоянной основе с предприятиями ОПК со студентами по заключению договоров о целевом обучении и организовать на постоянной основе мониторинг студентов и выпускников на предприятиях ОПК.

Задача по трудоустройству выпускников решается областным Минобром совместно с Минпромторгом и предприятиями ОПК. Внедряются новые инструменты – например, для студентов разрабатывают индивидуальные графики обучения, позволяющие совмещать работу и учёбу; совместно с вузами проводятся встречи студентов с потенциальными работодателями.

В настоящее время, как сообщает министр, с предприятиями оборонного комплекса взаимодействуют несколько новосибирских вузов — НГТУ, СГУТИ, НГУ, НГАСУ, СГУПС. НГТУ сотрудничает с 20 предприятиями, СГУТИ — с 12. НГАСУ имеет 1 соглашение с предприятием, на стадии подписания находятся 2 договора об организации производственной практики на 2 новосибирских предприятиях. Основные направления сотрудничества: заключение договоров о целевом обучении, прохождение практики разных видов, проведение профориентационных мероприятий для школьников и студентов, экскурсий на предприятия, размещение вакансий предприятий в соцсетях.

По информации Министерства образования Новосибирской области, на территории региона действуют 22 вуза и филиалов вузов, готовящих кадры более, чем по 500 специальностям. Предприятия области в настоящее время предлагают 54 вакансии. По специальностям ОПК в новосибирских вузах обучаются более 10 тысяч студентов. Основные направления подготовки — информационные технологии, боеприпасы, приборостроение, оптическая техника, электроника, энергетика, машиностроение. Ожидаемый выпуск 2023 года по этим специальностям — 2,1 тыс человек. По договорам о целевом обучении с предприятиями ОПК обучаются 232 человека. На практику летом будет направлено 102 человека.

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