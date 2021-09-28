За размещение на кухне стиральной или посудомоечной машины можно получить штраф

Работники коммунальных служб, под видом проверок систем отопления, проводят осмотр квартир и выписывают штрафы за изменение планировки, сообщает Лайф.ру.

— Во многих случаях проводить самостоятельную установку техники, даже если речь не идет о переносе стен, нельзя. Об этом прекрасно осведомлены работники управляющих компаний, которые не преминут сообщить о «выявленных нарушениях» в жилищную инспекцию, а та, в свою очередь, постарается взыскать штраф и вынести предписание «устранить нарушение, — говорится в сообщении.

Штрафы выписывают за передвижение газовой плиты или изменение места раковины. А также за установку стиральной или посудомоечной машины на кухне. При подобных изменениях, нужно учитывать план квартиры, который мог составляться в 60-80 годах прошлого века.

— Да, теоретически собственник может получить штраф за незаконное подключение к инженерным сетям в размере 2500 рублей, если у него на кухне установлены стиральная и/или посудомоечная машина, которые не указаны в кадастровом паспорте помещения, — пояснила инженер ГБУ «Жилищник» Наталья.

При этом процессом «штрафования» формально занимается не сама управляющая компания (УК), а жилинспекция, однако акт, на основании которого может быть наложен штраф, составляют именно коммунальщики из УК, и делать они это должны в присутствии собственника.

Если подходить к сложившейся ситуации строго по букве закона, то согласовывать перенос кухонных плит и установку стиральных и посудомоечных машин надо. Конечно, можно рассчитывать на то, что удастся не пускать коммунальщиков в квартиру и никто про переустройство не узнает. Однако это может сработать, только если поход в вашу квартиру не будет представлять особого интереса. Согласно нормативным актам Минстроя (письмо № 20295-ОГ/06), собственник обязан пустить проверяющих, если это нужно для осмотра и ремонта коммуникаций. И с этой позицией согласен Верховный суд РФ (Определение № 4-КГ19-6). Поэтому, если коммунальщики очень захотят к вам прийти с проверкой, они своего добьются. А дальше, само собой, акт, штраф и предписание, невыполнение которого грозит взысканием через суд.

Поэтому лучше всё узаконить заранее. Обычно самый простой вариант — это решение вопроса с переносом электроплиты, запрос на это можно сразу подавать в жилинспекцию, и если работы по переносу заключаются в движении её в пределах кухни, то, как правило, проблем не возникает. В срок до 30 дней разрешение будет. А вот перенос газовой плиты требует предварительного согласования в соответствующей государственной газовой службе. Если же в кухне будут установлены сразу посудомоечная и стиральная машины и произведён перенос плиты, то потребуется составлять проект переустройства и получать техническое заключение.

Подать заявление на согласование переустройства можно лично в БТИ или через МФЦ. Потребуются такие документы: заявление (бланк дадут по месту обращения), документы на недвижимость, проект и техпаспорт.