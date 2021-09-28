Какова вероятность умереть от внезапной сердечной смерти?

— Внезапная сердечная смерть (ВСС) — актуальная и нерешенная проблема современного здравоохранения. Причиной примерно 50% всех смертей сегодня являются сердечно-сосудистые заболевания. Половина от этих людей умирают именно внезапной смертью. Только 6% из них удается спасти. Это те, кто уже находился в учреждениях здравоохранения, и им была вовремя проведена реанимационная помощь, — сообщила в ходе пресс-тура старший научный сотрудник лаборатории молекулярных генетических исследований терапевтических заболеваний ФИЦ «Институт цитологии и генетики» СО РАН Анастасия Иванова.

Она подчеркнула, что у ряда умерших от внезапной сердечной смерти ранее не диагностировались сердечно-сосудистые заболевания, они не предъявляли никаких жалоб — это были просто здоровые люди, которые умерли в течение одного часа.

— По статистике, пик внезапной сердечной смертности достигается к 40 годам. Мужчины умирают в два раза чаще, чем женщины, — говорит Анастасия Иванова. — Внезапная сердечная смерть — многофакторное заболевание, вклад в которое вносят как генетические, так и негенетические факторы. В нашей лаборатории уже много лет изучаются генетические факторы, которые могут помочь распознать предрасположенность к ВСС.

На сегодняшний день ученым удалось выявить ряд маркеров, помогающих в создании системы диагностики предрасположенности к ВСС, чтобы люди могли вовремя начать профилактические мероприятия — это медикаментозная, аппаратная поддержка, изменение образа жизни — и не допустить внезапного летального исхода.

— Это позволит не только самому человеку не умереть от внезапной сердечной смерти, но и обратит внимание на проблему его родственников, которые могут быть предрасположены к ВСС. Наша практика показывает, что чаще всего это семейные истории, — констатирует Иванова. — Тема также будет актуальна для людей с повышенным артериальным давлением, изменением биохимического состава крови, перенесенным инфарктом миокарда.

Пока же, по ее словам, внедрять маркеры в практическую деятельность преждевременно. Ученые считают, что необходимо провести еще ряд исследований. Но в перспективе молекулярно-генетическое исследование на предрасположенность к ВСС может стать достаточно распространенным. Для исследования используется обычная венозная кровь.

По данным Новосибирскстата, общий показатель смертности в 2020 году в регионе составил 15,3 человек на 1000 населения. В абсолютном выражении Новосибирская область потеряла в прошлом году 42,8 тысячи человек, увеличение по сравнению с 2019 годом — на 7,2 тысячи (в 1,2 раза). 51% от общего количества смертей пришелся на болезни системы кровообращения.