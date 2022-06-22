За ромашки и одуванчики дачники могут получить штраф

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил о штрафах за сорняки на дачных участках, сообщает агентство «Прайм».

Как рассказал эксперт, часть 4 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ предусматривает штрафы за наличие сорняков на дачном участке в размере от 20 до 50 тысяч рублей. Юрист отметил, что при назначении денежного взыскания учитывается, относится ли земельный участок к категории земель сельскохозяйственного назначения, а также вероятность намеренного разведения сорняков.

Наказание применяется к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Однако данное правило не относится к владельцам участков категории ИЖС или участкам для огородничества. За разведение ромашки или одуванчиков на этих типах участков штрафы не выписываются. При этом независимо от категории участка, за распространение борщевика в любом случае будет назначен штраф до 500 рублей для собственника участка, подчеркнул Редин.