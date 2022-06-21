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Жители Нижней Ельцовки готовят митинг

  • 21/06/2022, 19:09
Автор:
новости Новосибирска
Люди не довольны действиями департамента строительства мэрии Новосибирска по публичным слушаниям.

— В пятницу 17 июня жители микрорайона обнаружили на портале электронной демократии новый проект планировки  территории Нижней Ельцовки. Старт общественных обсуждений не придавался мэрией огласке, а сами обсуждения были ограничены пятью днями, из которых 2 — выходные дни, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Против транзита через Нижнюю Ельцовку!» ВКонтакте.

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

Как пояснил редакции депутат горсовета Новосибирска Виктор Стрельников, из комментариев, опубликованных к проекту, видно, что основные претензии жителей направлены против планируемой вырубки и застройки лесного массива между микрорайонами «Щ» и Нижняя Ельцовка Советского района (более известного как территория бывшего пионерлагеря «Юный Медик»), а так же против образования новых земельных участков, имеющих перспективу жилищной застройки в уже существующих дворах микрорайона.

— В одном из местных пабликов обратили внимание, что в обсуждениях появляется масса однотипных комментариев за застройку, к таким комментариям приложен одинаковый по содержанию и форматированию файл «Предложение.pdf», либо «Предложение.doc», —уточняется в сообщении группы. — Согласно метаданным документов .pdf, авторство принадлежит некой Поздняковой, документы созданы 16.06.2022 в 18:02:41, в одинаковой версии Word. В файле .doc метаданные удалены, но время создания до минуты совпадает с файлом .pdf. Согласно сайту мэрии, Позднякова Елена Викторовна является заместителем начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска.

Стрельников отметил, что предложения за застройку лесов и дворов с компьютера однофамильца чиновника мэрии стали последней каплей, и местные общественники подали заявку о проведении митинга 30 июня у Дома быта, где в настоящее время располагается департамент строительства и архитектуры мэрии.

Уведомление о проведении митинга направлено (имеется в распоряжении редакции) на имя мэра Новосибирска и зарегистрировано 20 июня. На портале электронной демократии комментарии к проекту занимают 56 страниц.

Напомним, с 2021 года общественников все дальше отодвигают от градостроительной политики. Ситуации, когда жители микрорайонов, случайно узнают об общественных слушаниях по проектам планировки, появляются постоянно. В прошлом году, например, аналогичный прецедент возник по Южно-Чемскому жилмассиву.

 

Ранее редакция сообщала, что жители Академгородка подготовили петицию на имя президента РФ с просьбой защитить зеленые зоны Советского района от вырубок. 

Иллюстрация предоставлена Виктором Стрельниковым

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Рубрики : Общество Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Митинг зелёные зоны город благоустройство


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