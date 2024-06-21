Загорелся трамвай на площади Маркса в Новосибирске

На площади Карла Маркса во время движения загорелся трамвай.
На крыше трамвая можно увидеть искры.
Подписчик паблика сообщает, что вагон только подъезжал за пассажирами.
— Кондуктор и вагоновожатый эвакуировались самостоятельно, они не пострадали, — отмечает подписчик.
На видео АСТ-54 около вспыхнувшего транспорта можно заметить человека в ярком жилете с телефоном в руках. Возможно, это и есть кондуктор.
На месте возгорания находятся МЧС, скорая и полиция.
Ранее редакция сообщала о том, что трамвай сошел с рельсов в Заельцовском районе Новосибирска. Тогда общественный транспорт развернуло поперек проезжей части.
Источник фото: АСТ-54.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru