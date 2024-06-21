Загорелся трамвай на площади Маркса в Новосибирске

На площади Карла Маркса во время движения загорелся трамвай.

На крыше трамвая можно увидеть искры.

Подписчик паблика сообщает, что вагон только подъезжал за пассажирами.

— Кондуктор и вагоновожатый эвакуировались самостоятельно, они не пострадали, — отмечает подписчик.

На видео АСТ-54 около вспыхнувшего транспорта можно заметить человека в ярком жилете с телефоном в руках. Возможно, это и есть кондуктор.

На месте возгорания находятся МЧС, скорая и полиция.

Ранее редакция сообщала о том, что трамвай сошел с рельсов в Заельцовском районе Новосибирска. Тогда общественный транспорт развернуло поперек проезжей части.