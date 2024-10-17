За сентябрь в Новосибирске продано менее сотни апартаментов

В сентябре в Новосибирске продано всего 97 апартаментов. В штуках это почти в два раза меньше, чем в августе (173). В рублях продажи составили 824 млн рублей (1,37 млрд). По данным One Company, по количеству сделок Freedom (26) занимает устойчивое первое место, «АЭРОН» (23) — второе, Land Lord (18) — третье.

— В тоже время, третье место по количеству сделок Land Lord на помешало продать самый большой объем квадратных метров (1418), что говорит о бОльших по размеру площадях в каждой сделке. Freedom идет чуть позади с количеством 1304 кв.м, «АЭРОН» замыкает тройку (569 кв.м), — комментирует брокер, учредитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров. — Судя по резкому уменьшению продаваемых квадратных метров — «АЭРОН» в основном продает небольшие апартаменты. Хотя, знаю, что инвесторы присматриваются в коммерции на первых этажах, но многих смущают высокие цены в пересчете за кв.м.

Максимальная цена квадратного метра в апартаментах в сентябре составляла 256 тысяч рублей, что ниже августа — 273,9 тысяч.

— В общем рынок живой, но очень осторожно корректируется, — констатирует Назаров.

Если посмотреть ретроспективу продаж, то в январе-сентябре 2024 года в стройке в Новосибирске реализовывалось в среднем по 134 апартамента в месяц. Для сравнения, в 2023 году — 137.

— С учетом продаж в сданных проектах, суммарный рост продаж составляет 8-10%, что неплохо на падающем рынке, — комментирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев.

По данным агрегатора TrendAgent, 80% сделок приходится на классические, многофункциональные апартаменты. Из 1230 лотов, представленных в базе, 960 относятся именно к такому типу. Средняя площадь такого объекта 35,5 кв м, средняя цена квадрата 225,7 тысяч рублей.

— Половина покупателей таких вариантов потенциальные рантье, которые планируют получать арендный доход с вложений через управляющую компанию, — комментирует Сергей Николаев. — Кроме этого, такие апартаменты можно использовать как для проживания, так и для ведения бизнеса.

10% апартаментов относится к псевдо жилью, так как на площадке нельзя построить жилой дом. Средняя площадь таких апартаментов 37 кв метров, средняя цена — 144,7 тысяч рублей за квадрат.

— В таких помещениях можно открывать офис, есть зонирование. При этом цена в таких объектах на 8-10% ниже, чем в новых домах данной локации, — говорит Николаев.

Около 4-5% апартаментов — помещения в реконструированных зданиях. Средняя площадь лота —30 кв метров, цена — 145 тысяч рублей за квадрат.

Цена и варианты использования больше зависят от локации.

Четвертый вариант апартаментов — классический отель. Средняя площадь лота — 36,1 кв. м, средневзвешенная цена — 278 тыс. руб. за квадрат

— Здесь чуть выше норма прибыли, но есть 100% зависимость от управляющей компании, — предупреждает Сергей Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что за август в Новосибирске было продано 173 апартамента на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем месяцем ранее, как по сумме, так и по количеству объектов.