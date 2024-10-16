Мэрию Новосибирска обязали почистить ливневку на дачах в Калининском районе

Центральный районный суд признал незаконным бездействие мэрии Новосибирска и МП «Метро МиР» при организации водоотведения и содержания ливневой канализации в Калининском районе города. В суд обратилась Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура после жалобы новосибирца.

Как пояснили Infopro54 в пресс-службе областной прокуратуры, на территории СНТ «Заря-2» имеется ливневая канализация, которая находится в собственности мэрии города Новосибирска. Обслуживающей организацией определено МП «Метро МиР».

— Причиной направления административного искового заявления в суд явилось то, что в связи с неудовлетворительным техническим состоянием ливневой канализации, должным образом не обеспечен отвод талых и паводковых вод, что в свою очередь способствует затоплению прилегающих проездов и участков садоводов, — отметили в ведомстве.

Решением Центрального районного суда города Новосибирска бездействие мэрии по организации надлежащего водоотведения признано незаконным. На мэрию возложена обязанность организовать надлежащее содержание ливневой канализации, путем приведения ее в работоспособное состояние.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели неделю откачивали воду с дачных участков. Дачи затапливали потоки воды с улиц Первомайского района Новосибирска.