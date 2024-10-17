Около 20 миллионов заплатит «Спецавтохозяйство» за уборку полигонов Новосибирска

В Новосибирске региональный оператор МУП «Спецавтохозяйство» ищет подрядчиков для «уборки от мусора с помощью спецтехники» полигонов «Левобережный» и «Гусинобродский». Заказчик дополнительно указывает на необходимость перемещения грунта на полигонах. Информация об этом появилась на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контрактов — почти 20 миллионов рублей. 9.9 млн. руб. выплатит заказчик за уборку «Левобережного» полигона и 9,8 млн. руб. — за «Гусинобродского».

Помимо этого, «Спецавтохозяйство» объявило тендеры на транспортировку шлака с полигонов. За эту услугу МУП готов заплатить 19 млн. руб. (9,4 млн. руб. — «Левобережный», 9,8 млн. руб. — «Гусинобродский»).

При этом, единственное требование «Спецавтохозяйства» к будущим подрядчикам — это их отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Срок приема необходимой документации — до18 октября.

Ранее «Спецавтохозяйство» провело инженерно-геологическим изыскания на полигонах. В ходе работ подрядчики получили инженерно-геодезические материалы и данные о ситуации, рельефе местности, в том числе о дне водотоков и водоемов, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории и достаточной достижения целей работ. Тогда же они оценили геологические условия по объекту исследований.

«Гусинобродский» полигон ТБО создан в 60-е годы прошлого века, занимает более 50 га. Ежедневно на свалку привозят около 7 тыс. куб. мусора. Она принимает отходы из 7 районов города. «Левобережный» полигон работает с 1995 год, его площадь — около 18 гектаров. Он принимаетдо 5 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов в сутки. Полигон расположен недалеко от жилых домов. После пожара в мае жители Хилокского жилмассива потребовали у мэра закрыть свалку.

Ранее редакция сообщала о том, что более 300 килограммов мусора в год производит каждый новосибирец.