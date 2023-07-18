За смерть 15-летнего альпиниста на стройке в Новосибирске ответят подрядчики

Следователи задержали подрядчиков строительной компании, которые допустили к работе на высоте несовершеннолетних детей сотрудника. Одному из подозреваемых в ближайшее время изберут меру пресечения.

— По данным следствия, промышленный альпинист и подозреваемый заключили субподрядный договор о выполнении услуг при строительстве многоэтажного здания расположенном на ул. Красный проспект Заельцовского района. Индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ двух несовершеннолетних детей 47-летнего промышленного альпиниста, — прокомментировали в региональном СК.

Напомним, ЧП случилось 15 июля, когда подростки с отцом выполняли работы на высоте. В какой-то момент произошло обрушение части кирпичной стены, что привело к обрыву тросов, закрепленных к потерпевшим и падению с высоты одного из них. В результате 15-летний подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия, а его 17-летний брат госпитализирован в больницу с различными травмами.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».