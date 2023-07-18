У брендов Zewa и Libresse новый владелец

Шведская компания Essity закрыла сделку по продаже бизнеса в России за 1,2 млрд шведских крон (около $117 млн по курсу ЦБ 17 июля текущего года). Следующим шагом производитель полностью прекратит работу в нашей стране.

Известно, что новым владельцем стало ООО «Новые технологии», принадлежащее бизнесмену Игорю Шилову.

Следует отметить, что убыток шведской компании от сделки составил около 500 млн шведских крон (около $48,7 млн).

По сведениям производителя, выручка компании в России составляла около 2% от общей. Однако в Essity уверены, сделка повлияет в целом на положение бизнеса.

Напомним, что свою деятельность в России Essity начала в 1994 году. В числе ее брендов Zewa, Libresse, Libero, Tork и Tena. Заводы располагались в Советске, Веневе (Тульская область) и Светогорске (Ленинградская область).

Весной минувшего года компания заявила о желании покинуть местный рынок и провела обесценивание российских активов. А в июне 2023-го было подписано соглашение об их продаже.

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