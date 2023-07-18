Андрей Травников рассказал о планах на развитие территории около четвертого моста

Он отметил, что нужно решить судьбу речного порта расположенного на этой территории.

— Могу заверить горожан — я больше не допущу застройки береговой полосы. Мы видим, что есть примеры, когда жилые кварталы своими стенами прямо к воде приближаются, и мы больше не допустим таких решений, — отметил Травников.

Он также отметил, что на территории рядом с Октябрьским мостом удалось не допустить строительства апарт-отелей и таких решений в береговых зонах более допускаться не будет.

— Такие уникальные места — это берег реки, транспортная инфраструктура, эти территории должны доставаться большинству горожан, а не избранным владельцам ЖК, — подчеркнул Травников.

Отметим, что четвертый мост через Обь в Новосибирске планируют ввести в первом квартале 2024 года.

Напомним, в 2022 году из федерального бюджета региону были выделены дополнительные 7 млрд рублей на ускорение работ по завершению строительства моста. Предполагалось, что движение будет открыто в конце 2022 года, а работы завершены в начале 2023. Открытие объекта планировали приурочить к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который планировали проводить в Новосибирске. Однако потом чемпионат отменили и сроки были сдвинуты на конец 2023 года.

Ранее редакция сообщала о том, что строители четвертого моста оправдались за пыль рифмами.