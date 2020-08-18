Сенаторы и депутаты Госдумы отчитались о доходах

Совет Федерации

Сенатор от Новосибирской области, экс-губернатор региона и экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий в 2019 году заработал 6,9 млн рублей, его супруга — около 2,1 млн. За 2018 год они декларировали доходы в 6,5 млн рублей, у его супруги — 240 тысяч соответственно. Список имущества, которое принадлежит сенатору и его семье и находится в пользовании, за год не изменился.

В этом году сенатор участвует в кампании по выбору депутатов регионального парламента — возглавляет группу №35 (Первомайский район).

Напомним, Городецкий был назначен на должность сенатора Совета Федерации от Новосибирской области в октябре 2019 года. Он вошел в комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. До этого с ноября 2017 года он работал помощником полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Еще один сенатор Новосибирской области — Владимир Лаптев, выдвинутый на эту должность от Законодательного собрания региона, — за 2019 год задекларировал доход в 5,4 млн рублей. В 2018 году он заработал 4,86 млн. Список движимого и недвижимого имущества, указанный в декларации политика, за год не изменился.

Напомним, в 2015 году Лаптев был избран депутатом регионального парламента шестого созыва. Решением сессии в декабре он был назначен сенатором от региона. В этом году Владимир Лаптев также участвует в кампании по выборам депутатов заксобрания седьмого созыва. Он возглавляет группу №3.

При этом стоит отметить, что оба сенатора — Владимир Городецкий и Владимир Лаптев — решением 37 конференции регионального отделения «Единой России» вышли из состава президиума реготделения партии.

Госдума

Из депутатов Госдумы от Новосибирской области по итогам 2019 года больше всех заработал Андрей Каличенко (фракция «Единая Россия», член комитета ГД по транспорту и строительству, связан с ООО «Энергомонтаж») — около 14,5 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, его доход вырос почти в 3 раза (4,8 млн). Его супруга задекларировала доход в 174 тысячи рублей (в 2018-м — 104 тысячи). В собственности у нее появилась квартира почти 102 тысячи кв. м. Из декларации Каличенко исчезла квартира площадью 95 кв. м, у его супруги — земельный участок (1,2 тысячи кв. м).

На 37 конференции регионального отделения «Единой России» стало известно, что в результате ротации партийный регсовет покинули 9 человек, среди них и Андрей Каличенко. В отличие от ряда его коллег, Каличенко не участвует в выборах в региональный парламент Новосибирской области 2020 года.

На втором месте, как и по итогам кампании 2019 года, находится заместитель председателя комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера(«Единая Россия») —. Задекларированный доход его(256 тысяч рублей в 2018 году). Список имущества, принадлежащий супругам и находящийся у них в собственности, за год не изменился.

Карелин вошел в первую «тройку» партсписка кандидатов-«локомотивов» на нынешних выборах в заксобрание Новосибирской области от «Единой России».

На третьем месте по итогам кампании 2019 года оказался Дмитрий Перминов («Единая Россия», член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции) — почти 7,7 млн рублей. Годом ранее его доход составил 5,9 млн. Перечень движимого и недвижимого имущества в декларации за год не изменился.

Экс-вице-президент ПАО «Ростелеком», экс-депутат регионального заксобрания Максим Кудрявцев («Единая Россия», член комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи) показал в 2019 году доход 7,9 млн рублей, заняв четвертое место. По итогам кампании 2018 года он находится на первом месте с доходом 7,38 млн рублей. Его супруга задекларировала доход в 4 млн рублей (3,2 млн рублей). Список имущества в декларации не изменился.

Напомним, в рейтинге полезности депутатов Госдумы, подготовленном политологами Дмитрием Гусевым и Алексеем Мартыновым, в топ-50 в номинации «Народное голосование» Кудрявцев был на 39 позиции.

Городские депутаты спрятались в списках в заксобрание (фракция КПРФ, член комитета ГД по бюджету и налогам) заработала за 2019 год почти 5,7 млн рублей. Годом ранее — 5, 25 млн. В собственности депутата появилась квартира площадью 29 кв. м, ранее похожая находилась в пользовании. Список иного имущества не изменился.

Депутат в рейтинге полезности в номинации «Индекс активности в Госдуме» заняла 22 место. Ганзя участвует в кампании по выборам депутатов регионального парламента Новосибирской области на округе №4 (Барабинский, Здвинский).

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков (фракция «Единая Россия») указал доход за 2019 год в размере 5,67 млн рублей. Годом ранее — 5,2 млн. Его супруга — 5 млн и 3,2 млн рублей соответственно. У Жукова в собственности появился земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 8 тысяч кв. м. Прочее имущество не изменилось.

Александр Жуков вошел в топ-50 рейтинга полезности депутатов Госдумы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы Дмитрий Савельев (фракция ЛДПР) задекларировал за 2019 год доход 5,4 млн рублей (в 2018-м — 4,8 млн).

Новосибирским единороссам определили кураторов на выборах — единоросс, член комитета ГД по транспорту и строительству — вновь замыкает список новосибирских депутатов Госдумы по задекларированному доходу — 5,2 млн рублей (годом ранее — 4,4 млн). Из декларации депутата исчезла квартира площадью 102 тысяч кв. м. Аналогичная находится в безвозмездном пользовании. Судя по представленным на сайте Госдумы документам, у депутата нет движимого и недвижимого имущества в собственности. В пользовании еще одна квартира почти 84 кв. м. По итогам 2018 года в безвозмездном пользовании его детей был земельный участок 1,7 тысячи кв. м, а также жилой дом — 580 кв. м. В декларации 2019 года указано, что у них в пользовании квартира 171 кв. м.

Игнатов занял 34 позицию в экспертном рейтинге полезности депутатов Госдумы. Депутат курирует проведение выборов 2020 года в заксобрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска от «Единой России».

Фото с сайта Госдумы