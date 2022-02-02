В сельхозорганизациях области на 30% выросло поголовье свиней

По итогам 2021 года в Новосибирской области значительно увеличилось поголовье свиней в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах — их численность выросла на треть и составила более 424 тысяч голов, сообщила пресс-служба правительства. Как уточнили редакции в минсельхозе, свиньи, которые содержатся в личных хозяйствах граждан в эту статистику не входят.

Наибольший вклад в прирост поголовья внес Кудряшовский свинокомплекс, который в 2021 году ввел в эксплуатацию новые мощности. Напомним, мощность третьей очереди — 160 тысяч голов товарных свиней в год, производство рассчитано на единовременное содержание 2900 свиноматок. После запуска третьей очереди мощности свинокомплекса в целом составят 410-420 тысяч свиней единовременного содержания в год или 95-100 тысяч тонн мяса. Представители компании «Сибагро» («Кудряшевское») ранее сообщали, что она 93% потребности Новосибирской области в свинине.

— Ситуация с ограничениями 2020-2021 годов подтвердила, что наш регион достиг высокого уровня самообеспеченности продукцией сельского хозяйства. В Новосибирской области в достаточных объемах производятся все основные виды продуктов питания, излишки продукции область готова поставлять в другие регионы и на экспорт, — подчеркнул заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

Судя по данным Новосибирскстата, в декабре 2021-го свинина бескостная в среднем продавалась в магазинах региона по цене 418 рублей за кг, годом ранее она стоила 371 рублей. Свинина на кости — 328 руб за кг (294 руб за кг годом ранее). В октябре 2021 года в некоторых сетевых магазинах Новосибирска за 1 кг свинины просили около 500 рублей, свинина на кости поднималась до 400 рублей.