До 2028 года Восточный объезд в Новосибирске получит более 20 млрд рублей

Строительство Восточного объезда в Новосибирске продолжится. Об этом депутатам Законодательного собрания во время обсуждения проекта регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы заявил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Игорь Миллер. По его словам, до 2028 года регион получит на этот объект более 20 млрд рублей.

— По Восточному объезду до 26-го года запланировано 2,6 миллиардов, с вводом первого этапа Восточного обхода в 2026 году. По второму этапу — на 2026-2028 год ФАИПом (Федеральной адресной инвестиционной программой) заложен 21 миллиард, — отметил он.

Заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Заксобрания Вадим Агеенко уточнил у представителей регионального правительства о финансировании объекта в 2025 году.

— Вопрос по Восточному объезду. Мы его почти 10 лет строим. Я понимаю, правительство приняло решение некоторые объекты заморозить и не начинать новых объектов. Но Восточный объезд, мне кажется, попадает в ту категорию, которую надо достроить. У вас прозвучало, что финансирование какое-то будет предусмотрено только с 26-го года. Это значит, что 25-й год – ноль. Опять простоит объезд? — задал вопрос депутат.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что Восточный обход является федеральным проектом, и выделение средств от регионального бюджета — невозможно. Однако заверил, что работы строительству объекта будут вестись и в 2025 году.

— Средства на завершение первого этапа и на продолжение строительства второго этапа в федеральной программе предусмотрены. Да, средства сегодня растянуты до 26 года. По второму этапу — до 2028 года. Подрядчик выполняет работы с опережением и с учетом этого каждый год — и в 2024 году, и 2025-м, мы совместно с Росавтодором находим возможности эти лимиты приближать. В следующем году будет так же, — подчеркнул глава региона.

В августе председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Новосибирск поручил представить предложения по финансированию строительства первого этапа Восточного обхода Новосибирска.

Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродское шоссе и перспективный «Южный транзит». Его строительство осуществляется в четыре этапа.

Работы на первом этапе объекта (км 14-34) стартовали в октябре 2013 года. Это участок от пересечения с трассой регионального значения «Новосибирск–Ленинск-Кузнецкий» до пересечения с автомобильной дорогой «Академгородок–Кольцово». В составе первого этапа — 3 транспортных развязки и 7 мостовых сооружений длиной 1189 погонных метров.

В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией «Сибмост» из-за срывов графика работ. После повторных торгов, контракт был заключен с компанией АО «Новосибирскавтодор».

В мае этого года заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Юрий Симонов сообщил депутатам Заксобрания, что проект III этапа Восточного обхода направят на прохождение экспертизы в этом году.

Ранее редакция сообщала, что Ростехнадзор оценил часть Восточного обхода Новосибирска.