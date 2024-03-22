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«Вот это зад!»: цыганского наркобарона зарезали в Новосибирске за домогательство к женщине

  • 22/03/2024, 23:17
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«Вот это зад!»: цыганского наркобарона зарезали в Новосибирске за домогательство к женщине
Свое наказание убийца получит только спустя 20 лет.

Громкое убийство цыганского барона, который был тесно связан с криминалом и держал в страхе половину Новосибирска, теперь окончательно раскрыто. Это запутанное дело два десятка лет лежало в пыльном архиве. С одной стороны, родственники и многочисленные свидетели этой расправы прекрасной знали, кто убил 37-летнего цыгана, но пока оперативная группа ехала на место преступления, виновный умудрился скрыться. Свободный как ветер, без прописки и с узбекским гражданством, подозреваемый жил спокойно и счастливо. Для полной уверенности он присвоил себе имя своего брата и уже почти забыл о том роковом вечере в мае 2002 года. Но однажды в его судьбу вмешался несчастный случай. Он оказался в больнице в далекой Самарской области, а уже оттуда попал в СИЗО Новосибирска. Подробности этой невероятной истории ― в материале Infopro54.

«Зачем вы сюда приехали?»

Трое братьев Данченко* на дорогом «БМВ» приехали вместе с матерью из Тольятти погостить к родной сестре в Новосибирск. Поселились в ее доме в цыганском ауле на улице Коминтерна. По поводу такого события по цыганским обычаям был организован праздник. Столы ломились от угощений и алкоголя, во дворе жарился шашлык из молодого барашка, а в дом шли званые и незваные гости. Уже ближе к вечеру на пороге появился дальний родственник, местный барон Мигель Оглы* вместе с сыном. Этого авторитетного 37-летнего мужчину знали во всей округе. Он занимался незаконным бизнесом, вел себя нагло и многие его боялись, потому что Мигель был крепко связан с криминалом.

― Его называли тут наркобароном, он поднялся еще в 90-е и крепко стоял на ногах. Этот клан считался одним из самых влиятельных в диаспоре, с ним никто не связывался, старались угодить и везде привечать, ― вспоминает события тех лет одна из жительниц улицы Коминтерна.

Мигель явился на праздник уже изрядно выпившим. С порога он дерзко поприветствовал хозяев дома и сразу как-то неодобрительно отнесся к приезжим издалека гостям. Он даже не скрывал, что не рад их присутствию в своем городе.

― Зачем вы сюда приехали? ― грубо поинтересовался  родственник у трех братьев.

Их ответы его не устроили. По словам гостей, присутствующих на этом застолье, самарские парни были настроены доброжелательно. Кто-то вспоминает, что они якобы начали рассказывать о своих планах на бизнес по продаже автомобилей, о переезде в Новосибирск на постоянное место жительства и покупке дома.

― Нечего вам тут делать! Уезжайте! Вы здесь мне не нужны! ― категорично отрезал дальний родственник.

А дальше он и вовсе стал вести себя развязно и совсем не по-семейному. Присутствующие за столом цыгане с отвращением вспоминают, как Мигель несколько раз хлопнул по бедру свою старшую родственницу, мать тех самых трех братьев и отвесил грязный комплимент.

― Вот это зад! Вот какая баба мне нужна! ― кричал Мигель, разгоряченный спиртным.

Эта выходка никому не понравилась. Ведь Светлана была значительно взрослее молодого барона и по сути годилась ему скорее в тетки, чем в любовницы. Но особенно вскипели ее сыновья. Они начали предъявлять Мигелю за его недозволительное поведение. Между мужчинами завязалась потасовка. Их разняли. Праздник уже был испорчен и часть гостей начала расходиться. Мигель тоже засобирался домой, взял своего сына, друга и со словами: «Ждите все тут, я через 30 минут вернусь», укатил на своем тонированном Лэнд Крузере.

К сожалению, слово он сдержал и приехал через полчаса. Потребовал специально для него снова накрыть на стол.

Атмосфера с каждой минутой накалялась. Мигель постоянно цеплялся к братьям и в один прекрасный момент позвал  Митю* на улицу для мужского разговора.

«Караул! Его порезали!»

Во дворе частного дома события стали развиваться более стремительно. Хотя, свидетели преступления, давали разные показания, но итог оказался один.

Кто-то утверждал, что Мигель на улице достал из кармана нож и стал угрожать Мите. Он несколько раз якобы полоснул его по рукам.

Другие видели совсем другое. Как будто Митя сам кинулся с ножом на родственника и агрессивно нанес множество ударов.

Убийство барона

Когда на улицу выбежали женщины, то были в ужасе от произошедшего. Мигель держался за рану в области груди и едва держался на ногах, а рядом весь в крови стоял Митя.

― Караул! Его порезали, ― закричала одна из родственниц и кинулась искать ключи от машины, чтобы увезти раненого в больницу.

Братья и их оскорбленная мать во время суматохи спешно собрали вещи, прыгнули в «БМВ» и укатили прочь. Они бросили дорогую иномарку у дома своей знакомой в Октябрьском районе, вызвали такси до Томска и той же ночью покинули город.

Цыганский барон до утра не дожил. Он получил слишком много смертельных ранений, был обескровлен и скончался в приемном покое больницы.

Дорого-богато

Криминального авторитета из цыганской диаспоры хоронили по всем традициям и обычаям этого народа.

На Заельцовском кладбище на специально выделенном участке был сооружен настоящий подземный мавзолей. В склеп опустили стеклянный гроб с покойным бароном, уложили туда несколько киллограммов золотых украшений, пачки денег. Тут же под землей соорудили бар с зеркальными полками, на которые поставили благородное вино, самый дорогой коньяк, хрустальные бокалы. Рядом с гробом ― накрытый разными блюдами столик, а чуть в сторонке у изголовья ― стойка с телевизором, видеомагнитофоном и музыкальным центром.  Все эти необходимые для усопшего вещи ― неотъемлемая часть традиционных цыганских похорон. Склеп после погребения был тщательно забетонирован, а сверху установлен внушительный гранитный монумент.

― Но не долго Мигель пролежал в тишине. Через несколько дней всю эту сокровищницу ограбили. Говорят, что одним из грабителей оказался вор из Азербайджана, который вместе с табором присутствовал на похоронах и внимательно смотрел за всем процессом, подмечая для себя слабые места бетонного склепа. Пока все рыдали, он увидел, что бетон не сплошной, а есть участок из кирпича. Именно эту лазейку и использовали вандалы во время разорения могилы. Даже не побрезговали вскрыть стеклянный гроб, снять с покойного золотые ролексы за 7 тысяч  долларов, кольцо с бриллиантом за 15 тысяч «зеленых», увесистую цепочку с шеи. В карманах цыгана тоже было чем разжиться: сто тысяч рублей, 3,5 тысячи долларов и модный мобильный телефон. Преступников потом поймали, ― рассказал Infopro54 бывший работник кладбища.

После прощания родственники и свидетели убийства в один голос называли сыщикам имя преступника. Оперативники кинулись искать подозреваемого, но того и след простыл. Митю объявили в федеральный розыск, подняли на уши всю страну. Но очевидно, что нюансов здесь было очень много. Искать цыгана без родины и флага, у которого нет гражданства, постоянной прописки, но зато есть осознание, что он совершил тяжкий поступок ― задача со звездочкой. Уголовное дело было приостановлено и заброшено в архив. Там оно пролежало до того времени, как в Следственном комитете появился специальный отдел по расследованию преступлений прошлых лет.

Митя, ты ли это?

Сдвинуть дело с мертвой точки получилось благодаря упорству и настойчивости следователей СК и невероятному везению.

― Неоднократно следователи и следователи-криминалисты регионального Следственного комитета возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства направлялись запросы в различные учреждения и давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий, которые в последующем координировались и контролировались следственно-оперативной группой, ― рассказывает старший помощник руководителя по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Так, в октябре 2023 года в больницу в Самарской области по совершенной случайности попадает цыган. Как положено, у мужчины взяли все анализы, загрузили их в базу и вдруг появилось совпадение по гену.

Но и тут все было не просто. По документам пациент никак не подходил под ориентировку нужного преступника. Но следователи не отступили и стали раскручивать эту историю дальше.

―  Были назначены и проведены ряд экспертиз, в том числе: судебно-медицинская, фототехническая и генетическая, ― раскрывают подробности в СК.

Проще говоря, несмотря на то, что цыган прикидывался другим человеком и много лет жил по его документам, профессионалам удалось вывести его на чистую воду.

В этом сыщикам помог родной сын обвиняемого, а точнее его ДНК. Экспертиза показала, что ребенок точно является отпрыском Мити, а не того мужчины, чьи данные вписаны в паспорт.

Более того, спустя два десятка лет, удалось найти реального и независимого от мнения табора, свидетеля. Случайная прохожая, которая шла по улице и сквозь забор увидела убийство, смогла вспомнить подробности, а главное – опознать преступника.

Мите оставалось только написать чистосердечное признание и смириться с мыслью, что наказание неизбежно.

Таким образом, благодаря современным технологиям и высокому профессионализму сотрудников комитета, убийство цыганского барона можно считать раскрытым.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.

*Имена героев изменены.

Источник: главное фото — сгенерировано нейросетью @kandinsky21_bot,

внутри текста — предоставлено СК по Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : цыгане СК преступления проошлых лет барон


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