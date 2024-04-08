Дачные маршруты начнут работать в второй половине апреля в Новосибирске

С середины апреля жители Новосибирска смогут отправиться на свои дачи на маршрутных автобусах.
— С 20 апреля по 20 октября будет осуществляться регулярное обслуживание садово-дачных обществ общественным транспортом, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
С апреля будут доступны два маршрута: «Нижняя Ельцовка — с/о «Отдых-2» и «Ул. Ветлужская – Сады».
Автобусы будут возить дачников каждый день недели, кроме понедельника.
Плановое расписание дачных автобусов будет опубликовано с 20 апреля на сайте «Центра управления городским автоэлектротранспортом».
Ранее редакция сообщала о том, что вип-дачники лишились участков на острове Огуречный под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор: stockking
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