Мигранта-мясника арестовали в Новосибирске из-за проклятий в адрес бойцов СВО

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения для мигранта, которого обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ и хулиганстве.

Напомним, читательница Infopro54 Оксана П. обратилась в редакцию за помощью после инцидента на продуктовом рынке. Продавец долго терпела, как ее коллега мясник агрессивно высказывался против русских, желал смерти участникам СВО, в том числе ее сыну. Женщина написала на Далерджона заявление в полицию и миграционную службу. Больше всего ее возмутил тот факт, что мясник начал оформлять российское гражданство.

― Я считаю, что такой человек не достоин стать гражданином России, он итак живет и работает у нас с нарушениями. Его жена и дети находятся здесь нелегально. Его мать получает российскую пенсию. Она специально приезжала для этого в Новосибирск, а после оформления вернулась на свою родину. Но если мигрант так открыто высказывает ненависть к русским, постоянно слушает какие-то аудио проповеди радикальные, то для чего ему вообще находиться среди нас? ― рассказала Infopro54 Оксана.

После общественного резонанса ситуацию взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Все материалы проверки были оперативно переданы в комитет. Следователи за несколько дней опросили десятки свидетелей с рынка, а также задержали самого Далерджона.

Накануне задержания Оксане позвонил сын хозяйки торговой точки и предупредил ее, что мясник может отомстить за все причиненные ему неприятности.

В редакцию также поступало много звонков от общественников и участников СВО, которые готовы оказать сибирячке моральную и физическую поддержку. Мы надеемся, что безопасность Оксаны не под угрозой.

― Суд принял решение заключить гражданина Таджикистана под стражу до 1 июня, ― прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.

Сейчас силовики займутся семьей мигранта, которая незаконно находится на территории России.

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