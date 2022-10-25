За ущерб более 460 млн рублей предприниматель получил 3 года условно

Северо-Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего управляющего директора ООО «АС Прииск Дражный». Он признан виновным в нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ч. 1 ст. 255 УК РФ), незаконный оборот драгоценных металлов (ч. 4 ст. 191 УК РФ).

Суд установил, что с марта по октябрь 2019 года мужчина, являясь руководителем золотодобывающей организации, в отсутствие разрешительных документов на использование водного объекта дал указания своим подчиненным о производстве работ по добыче золота на реке Колома в Северо-Енисейском районе. При осуществлении работ предприятием были допущены нарушения правил охраны окружающей среды, повлекшие значительное сокращение в водном объекте кормовой базы рыб, а также потерю мест, пригодных для их нереста.

Кроме того, с октября 2019 по февраль 2020 года компания провела самовольные работы по добыче драгоценных металлов, в результате которых произошло снижение содержания в недрах запасов полезных ископаемых.

— Незаконно добытые драгоценные металлы весом 25 кг на сумму более 76 млн рублей обвиняемый хранил на территории предприятия, а часть весом более 56,4 кг реализовал сторонней организации на сумму 269 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры края.

Всего в результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере более 461 млн рублей.

Обвиняемому назначили три года лишения свободы условно.

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