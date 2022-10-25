Границы аэродрома «Гвардейский» внесены в единый реестр недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о границах приаэродромной территории аэродрома Новосибирск («Гвардейский»). В границы приаэродромной территории попали город Новосибирск, рабочий поселок Краснообск, Каменский, Криводановский, Кудряшовский, Новолуговской, Раздольненский, Станционный сельсоветы Новосибирского района, Прокудский сельсовет Коченевского района, Соколовский сельсовет Колыванского района, Барлакский сельсовет Мошковского района и Мичуринский сельсовет Искитимского района, перечисляет пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области.

— Приаэродромные территории являются зонами с особыми условиями использования территорий и устанавливаются в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду, — напоминают в Росреестре. —Приаэродромная территория «Гвардейского» состоит из семи подзон. В границах каждой подзоны устанавливаются определенные ограничения использования земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости.

В первой подзоне запрещается размещать объекты, непредназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.

В границах второй подзоны запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта.

В третьей подзоне устанавливаются ограничения на размещение объектов по высоте.

В границах четвертой подзоны запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В пятой подзоне запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

В шестой подзоне запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

В границах седьмой подзоны ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

— На территории, которая попадает в седьмую подзону, не допускается размещение жилых домов, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, дошкольных образовательных организаций и других образовательных организаций, больниц и санаториев, — поясняют в Росреестре. — Ограничения не действуют в отношении земельных участков, права на которые возникли у граждан или юридических лиц до дня установления седьмой подзоны приаэродромной территории, а также в отношении объектов недвижимости, разрешение на строительство которых получено до установления этой подзоны, или в случаях, если для строительства, реконструкции указанных объектов недвижимости не требуется выдача разрешения на строительство в отношении объектов недвижимости, строительство которых начато до установления этой подзоны.

Узнать, попадает ли земельный участок или его часть в границы приаэродромной территории можно с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» .

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том с какими проблемами столкнуться собственники участков при утверждении границ приаэродромной территории аэродрома «Гвардейский».